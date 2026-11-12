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Innovazione Made in Italy: come funziona e quanto costa Trackting DOT, l'antifurto invisibile

Novità
di Diana Tamantini
sella antifurto trackting tpz eicma 2026
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Dalla collaborazione di due aziende italiane, ecco l'innovativo Trackting DOT: a EICMA 2026 debutta la sella con antifurto hi-tech.
Eventi come l'EICMA appena concluso sono una vetrina importantissima per le aziende, tra le moto in sé ed i più svariati componenti. Come l'innovativo antifurto invisibile per le moto, un progetto realizzato dalle aziende italiane Trackting e TPZ Italia, svelato ufficialmente al prestigioso Salone di Milano. Si tratta di Trackting DOT, un sistema che integra il localizzatore satellitare direttamente all'interno dell'imbottitura di specifiche selle artigianali: nessun collegamento esterno ed il dispositivo non si vede. Un progetto che è previsto in commercio nella primavera 2027.

Come funziona e quanto costa l'antifurto invisibile 

La prima attivazione richiede un paio di minuti attraverso un'applicazione dedicata sullo smartphone, che permette non solo la registrazione ma mostra anche la posizione esatta sulla mappa e permette la condivisione dei dati con le Forze dell'Ordine. Nella quotidianità, una volta fatto tutto questo, il sistema si attiva automaticamente grazie ad un piccolo tag portachiavi rosso che riconosce il proprietario della moto: quando la persona di allontana, l'antifurto si attiva, per poi disattivarsi al suo ritorno senza dover utilizzare il telefono. In caso di spostamenti sospetti, un accelerometro digitale interno avverte immediatamente il proprietario con notifiche push e chiamate dirette, avviando anche il tracciamento GPS in tempo reale grazie ad una SIM integrata.
A livello pratico, il sistema è già integrato all'interno della selle artigianali (imbottitura in memory foam e rivestimenti personalizzati) realizzate da TPZ Italia, senza alterarne né l'ergonomia né l'estetica. Questo localizzatore non è collegato alla moto da nessun cavo, quindi non assorbe energia dalla batteria della moto e non richiede modifiche all'impianto elettrico, ma funziona tutto tramite una batteria interna ricaricabile, dall'autonomia fino a sei mesi. L'unico "cavetto" è quello da utilizzare quando, a distanza appunto di mesi, sarà necessaria la ricarica, un piccolo cavo nascosto sotto la sella. Il servizio connesso di Trackting DOT prevede un abbonamento annuale dal costo di circa 39 euro, da attivare e gestire attraverso l'applicazione dedicata: il prezzo copre anche la SIM multi-operatore con copertura europea, traffico dati, chiamate di allarme illimitati e aggiornamenti software, senza il vincolo del rinnovo automatico.
Alla prima attivazione è previsto un periodo di prova gratuito della durata di 14 giorni per testare tutte le funzionalità del sistema. Il prezzo finale della sella non è lo stesso per tutti, dipende infatti dal modello di moto e dalle finiture scelte: il listino completo è sul sito TPZ Italia. Normalmente, lo sappiamo e lo sanno bene anche i ladri, i localizzatori vengono nascosti nel sottosella, nel codino o nel vano batteria, mentre l'inserimento proprio all'interno della sella rende difficile individuarli. Certo, chiaramente non si sarà mai sicuri al 100%, come tutti i sistemi ci sono sempre pro e contro (la rimozione della sella ad esempio vanifica tutto il sistema), ma lo studio per cercare di garantire una sempre maggiore sicurezza continua.

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diDiana Tamantini

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