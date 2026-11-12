KTM 450 SX-F Factory Edition e 250 SX-F Factory Edition 2027 sono il primo assaggio di una generazione completamente nuova delle moto da motocross di Mattighofen. Non chiamatele semplici serie speciali. Le nuovesono il primo assaggio di una generazione completamente nuova delle moto da motocross di Mattighofen.

Telaio, motori, sospensioni, ergonomia ed elettronica cambiano tutti insieme, con un obiettivo dichiarato: portare nelle mani dei piloti quello che KTM ha imparato nel Mondiale MXGP e nell'AMA Supercross e Motocross.

Le Factory Edition restano le versioni più vicine alle moto ufficiali, con componentistica dedicata e una livrea che richiama quella dei team. Questa volta però, fanno da apripista a tutta la famiglia SX-F: la revisione riguarda la base tecnica, non soltanto i dettagli.

Il telaio al centro della rivoluzione

Il capitolo più corposo è la ciclistica. KTM ha ridisegnato il telaio di entrambe le moto per ridurre peso e masse, rivedere la geometria e affinare la rigidezza. Sono stati modificati il cannotto di sterzo e i punti di attacco del motore, mentre il telaietto posteriore in alluminio diventa il più leggero mai prodotto dalla Casa austriaca.

Novità anche per l'interasse, che ora si può allungare, e per le piastre di sterzo lavorate dal pieno, con un disegno inedito. La ricerca non punta solo a una moto più leggera: l'idea è trovare un compromesso migliore tra agilità, stabilità e precisione, soprattutto nei tratti più rovinati della pista. Solchi profondi, appoggi distrutti e atterraggi dai salti sono proprio i punti dove una reazione più intuitiva della moto può valere decimi.

Sospensioni WP XACT riviste

Il lavoro si estende alle sospensioni: entrambe le Factory Edition montano un pacchetto WP XACT profondamente rivisto. Anche motori, ergonomia ed elettronica sono stati aggiornati nell'ambito dello stesso progetto, con la filosofia di rendere la potenza più sfruttabile e prevedibile, non semplicemente più alta. Nel cross moderno non conta quanti cavalli hai, ma quanti riesci a scaricare a terra nel momento giusto.

Cosa significa per la gamma SX-F

Il messaggio di KTM è chiaro: quello che oggi debutta sulle due Factory Edition è la base su cui verrà costruita tutta la prossima famiglia SX-F. Le corse fanno da laboratorio, la produzione ne raccoglie i frutti. Resta da vedere quanto di questa nuova piattaforma arriverà sulle versioni standard e come risponderanno le rivali giapponesi ed europee in un segmento dove ogni dettaglio fa la differenza.