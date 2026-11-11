Il forlivese ha fornito il suo pensiero sul contatto Bezzecchi-Marquez in Qatar e anche sulla corsa iridata: Aprilia ha buttato via una grossa chance quest'anno.

Marc Marquez e Ducati sono ormai a un passo dalla conquista del secondo titolo mondiale piloti assieme, a Portimao basterà poco per avere la matematica certezza di confermarsi campioni. Nulla gli è stato regalato, però è normale pensare che Aprilia abbia sprecato un'enorme occasione per conquistare la prima corona iridata piloti della propria storia in MotoGP. Si aggiudicherà quella riguardante le squadre ed è ancora in lizza per quella costruttori, però il colpo grosso è fallito e i rimpianti non saranno pochi.

Nel 2026 il team di Noale ha avuto sia Marco Bezzecchi sia Jorge Martin in lotta per il titolo, ma alla fine a gioire sarà Marquez. Quello con più rimorsi sarà probabilmente il riminese, perché dopo la vittoria al Mugello aveva 102 punti di vantaggio su Marc e poi è incappato in una serie incredibile di errori che hanno completamente ribaltato la situazione. Martinator è stato meno veloce, ma più costante del compagno, però l'infortunio a Phillip Island è stata la pietra tombale della sua corsa iridata.

Il contatto Bezzecchi-Marquez visto da Dovizioso

Quello che è successo nel weekend è la foto dell’anno 2026 di Bezzecchi e Marquez. Bez quest’anno è stato stra-forte, perché ha fatto uno step dal 2025, è arrivato carico perché aveva finito la scorsa stagione molto bene e aveva una moto probabilmente un po’ più competitiva della Ducati. Ma ha sprecato troppo. Quello che è successo in Qatar è la stessa cosa successa nell’annata". Andre Dovizioso, uno che un po' di battaglie di Marquez ne ha fatte durante la sua carriera in MotoGP, ha fatto un commento molto condivisibile nel suo podcast quando ha parlato del discusso contatto Marquez-Bezzecchi nella sprint race a Lusail: “

L'attuale tester Yamaha ritiene che il riminese non abbia gestito al meglio la situazione sabato scorso: "Cadere nella Sprint ha generato un altro zero in una situazione in cui era più veloce. Quando sei più veloce, puoi usare carte più facili per cercare di portare a casa la vittoria. Invece, si è buttato dentro senza preoccuparsi troppo di quello che poteva succedere".

Dovizioso, che valuta l'episodio di Lusail come un incidente di gara senza un colpevole da dover penalizzare, spera che quanto successo nella Sprint e durante la stagione 2026 lo utilizzi per migliorare dal 2027: "Se hai in mano la gara perché sei più veloce, io da pilota non me la gioco così. Solo se sono a uno-due giri dalla fine e non trovo soluzioni, allora le provo tutte. Non so se Bez l’abbia capito e fosse arrabbiato per quello, perché anche stavolta è stato fregato, o se fosse davvero incazzato con Marc e non fosse d’accordo. Spero che lui abbia compreso, perché è tutta esperienza che gli servirà in futuro".

Aprilia ha sprecato una grossa chance

Bezzecchi e Aprilia hanno buttato via il titolo mondiale MotoGP 2026? Dovizioso analizzando la stagione non può che essere di questa opinione, pur riconoscendo il valore di quanto fatto da Marquez e Ducati: "Bezzecchi e Aprilia erano più veloci di Marquez e Ducati, si erano creati un vantaggio di oltre 100 punti. Se non hai vinto il titolo, significa che l’hai buttato via. Poi è impressionante ciò che è riuscito a fare Marc dopo l’operazione. Lui stesso ha dichiarato che mentalmente è nella condizione migliore della sua carriera. Mentalmente quest'anno ha fatto la differenza di tanto rispetto a qualsiasi altro pilota, si è dovuto adeguare per i limiti che aveva. Però sono stati Bezzecchi e l'Aprilia che non sono stati così bravi e quindi possono averlo buttato via".

Quella 2026 è stata la migliore stagione del team di Noale in MotoGP, una crescita rispetto al passato è evidente, come è evidente che c'era la concreta possibilità di concluderla con uno storico titolo piloti in bacheca. Forse la scarsa esperienza ha giocato un brutto scherzo, soprattutto a Bezzecchi, che mai prima aveva lottato per la corona iridata e che in alcuni momenti ha esagerato senza averne un reale bisogno. I rimpianti saranno tanti nel box Aprilia, però anche le motivazioni a lavorare ancora più sodo per riscattarsi già dal 2027, anno del nuovo regolamento tecnico e delle nuove gomme Pirelli.