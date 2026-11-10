Le Bagger oltre Harley-Davidson: la sorpresa SWM e le novità Indian svelate a EICMA 2026

Indian rilancia con Chieftain e Challenger, mentre SWM stupisce con la Stormbreaker Speciale: modelli, motori e prezzi attesi.

Indian Motorcycle, storica rivale americana di H-D, e l'italiano SWM Motorcycle hanno infatti portato al Salone di Milano il proprio modello dedicato. Non sono certo gli unici marchi che hanno realizzato queste moto: vi abbiamo raccontato della Le Harley-Davidson sono le chiare protagoniste del segmento Bagger visto il Mondiale dedicato, ma non sono le uniche viste all' EICMA 2026., storica rivale americana di H-D, e l'italianohanno infatti portato al Salone di Milano il proprio modello dedicato. Non sono certo gli unici marchi che hanno realizzato queste moto: vi abbiamo raccontato della rinnovata bagger di Moto Morini , ma possiamo citare anche Moto Guzzi o BMW Motorrad. Nel caso di questo evento appena concluso però tutte le case si sono concentrati su altri modelli, lasciando lo spazio per questa categoria solo ai due marchi citati all'inizio.

Le novità bagger di Indian Motorcycle

Prestazioni elevate, tecnologia moderna, addio alla concezione "retro" delle vecchie stradali, puntando su una filosofia orientata alla sportività e alle massime performance stradali, sulla scia dei successi del campionato King of the Baggers. In occasione dell'EICMA 2026, Indian Motorcycles ha portato novità interessanti che ruotano attorno al modernissimo motore PowerPlus, massiccio bicilindrico a V da 1.834 cc (112 pollici cubici) completamente raffreddato a liquido, capace di erogare 122 CV di potenza e una coppia mostruosa di 181 Nm, che garantisce una spinta vigorosa a qualsiasi regime. Non manca però anche un modello speciale in edizione limitata: vediamoli.

- Indian Chieftain PowerPlus: è la novità centrale per la gamma bagger. Un look ridisegnato, nuovo cupolino aerodinamico direttamente sulla forcella, una linea più compatta, leggera e agile. Da osservare le novità in materia di tecnologia e sicurezza: il nuovo pacchetto elettronico di assistenza include l'avviso per gli angoli ciechi, ha le luci di avviso di collisione posteriore, il Bike Hold control per le ripartenze in salita, i freni collegati elettronicamente con ABS cornering. Costo versione limited a partire da 32.990 euro, costo versione dark horse a partire da 33.990 euro.

- Indian Challenger: la versione resa famosa dalla competizione statunitense King of the Baggers. La sua caratteristica principale è il cupolino fisso, dalla forma che ricorda il muso di uno squalo, ancorato direttamente sul telaio e che quindi non si muove girando il manubrio. A livello di ciclistica: forcella a steli rovesciati all'anteriore, monoammortizzatore posteriore Fox regolabile idraulicamente, freni ad alte prestazioni Brembo con pinze ad attacco radiale. Costo versione limited a partire da 32.990 euro, costo versione dark horse a partire da 33.990 euro.

- Chief Vintage 125th Anniversary Edition: non una vera bagger moderna, ma si torna al vecchio stile anni '40-'50, con annesse borse in pelle e parabrezza a sgancio rapido. Svelata in fiera, è disponibile in edizione limitata a soli 125 esemplari. A differenza dei due nuovi modelli, motore Thunderstroke 116 da 1.890 cc raffreddato ad aria, coppia massima 156 Nm erogata a bassissimi giri, parafanghi avvolgenti, esteticamente spicca la classica verniciatura bicolore crema e bordeaux. A partire da 24.990 euro.

SWM presenta la Stormbraker Speciale

Una nuova bagger per il marchio di Biandronno (Varese) in questa edizione dell'EICMA. È stata portata infatti la Stormbreaker Bagger (V1200 Speciale), una variante carenata e da turismo della custom V1200 caratterizzata da livrea total black con fiamme dorate, borse rigide laterali e sella bassa a 720 mm. La principale novità tecnica è l'adozione di un bicilindrico a V di 45° a 4 tempi (un progetto di derivazione Harley-Davidson Sportster, aggiornato) da 1.200 cc con raffreddamento a liquido (la maggiore novità rispetto alla cruiser base), capace di erogare 61,2 CV (45 kW) a 5500 giri/min e 90 Nm di coppia massima a 4000 giri/min. Iniezione elettronica, cambio manuale a 5 marce, velocità massima di circa 165 km/h. Peso in ordine di marcia di 271 kg, altezza della sella di 720 mm, capacità del serbatoio di 14 litri.

Per quanto riguarda ciclistica e freni:

Sospensione Anteriore: Forcella telescopica idraulica tradizionale.

Sospensione Posteriore: Doppio ammortizzatore regolabile nel precarico

Freno Anteriore: Doppio disco con pinze idrauliche

Freno Posteriore: Disco singolo

Sistemi di Sicurezza: ABS a doppio canale

Pneumatico Anteriore: 130/90 su cerchio in lega da 16"

Pneumatico Posteriore: 150/80 su cerchio in lega da 16"

Infine, come equipaggiamento di serie, citiamo l'ampio cupolino protettivo anteriore con proiettore circolare Full LED, assieme alla citata livrea total black con fiamme dorate, e non manca la coppia di borse laterali rigide integrate in tinta. Il prezzo non è stato comunicato nei giorni dell'EICMA, ma gli addetti ai lavori stimano un costo attorno ai 10.000 euro, poco più quindi della versione cruiser "base" della Stormbreaker V1200, il cui prezzo di listino è di 9.990 euro.

Ulteriori dettagli sui siti ufficiali Indian Motorcycles e SWM Motorcycles