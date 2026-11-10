Marquez-Bezzecchi polemica infinita: nuovo affondo di Massimo Rivola

Con la vittoria nella Sprint e il secondo posto nel GP del Qatar, Marc Marquez ha ipotecato il titolo MotoGP 2026. Ma il contatto tra il campione della Ducati e Marco Bezzecchi, con il pilota dell'Aprilia finito giù, continua a far discutere. Soprattutto dopo la mancata sanzione allo spagnolo. E l'a.d. della Casa di Noale, Massimo Rivola , non ci sta a restare in silenzio.

Marquez ad un passo dal titolo piloti

Nella ventesima gara dell'anno il fenomeno di Cervera ha raccolto 32 punti, avvicinandosi ancora di più al suo decimo titolo mondiale. A Portimao (21 novembre) si gioca il secondo match point stagionale e in quella occasione si riconfermerà molto probabilmente campione del mondo. Con una gara d'anticipo rispetto alla fine del Motomondiale, così che a Valencia potrà già pensare al prossimo campionato. Marc Marquez sarà riconfermato campione se vincerà la Sprint; se arriverà secondo e Jorge Martin terzo; se sarà terzo e Martin 5°; se sarà quarto e Martin sesto; se arriverà quinto e Jorge settimo; se sarà sesto e l'avversario ottavo; se chiuderà settimo e Martin nono; infine, se concluderà ottavo e Martin decimo.

Nell'ultimo trittico orientale (Australia, Malesia e Qatar) il fuoriclasse della Ducati ha mostrato un livello molto alto, nonostante l'infortunio al braccio e alla spalla continui a perseguitarlo. Su 86 punti in palio ne ha conquistati 78, dando un decisivo strappo alla corsa per il titolo MotoGP. E il suo bottino sarebbe stato più cospicuo se la gara lunga di Phillip Island non fosse stata cancellata. Probabilmente avrebbe già festeggiato il decimo titolo se si fosse disputato il GP d'Australia! In quella occasione il #93 partiva dalla pole, con Bezzecchi settimo in griglia e Martin fuorigioco per la frattura all'avambraccio rimediata il giorno prima.

Rivola rende onore a Marc

Onestamente penso che ce lo meritiamo - ha dichiarato Massimo Rivola a Sky Sport -. Penso anche che dovremmo trovare un modo per cambiare il sistema di punteggio dei campionati. Ho sentito dire che a volte quattro Aprilia non bastano a battere Marc Marquez. È vero, sono i fatti... Mi tolgo il cappello. Non è un caso, Marc è davvero grande". Aprilia ha perso il titolo piloti , ma è ancora in corsa per il Mondiale costruttori e quello a squadre. "- ha dichiarato Massimo Rivola a Sky Sport -.".

La mancata sanzione in Qatar

Ma nonostante l'ammirazione per il campione della MotoGP, Massimo Rivola ritorna sulla mancata sanzione a Lusail. Dapprima ha accolto la decisione della Direzione Gara con un applauso sarcastico. Poi va giù in maniera più dura. "Un episodio del genere, con un impatto così grande sul campionato, avrebbe meritato un'analisi più approfondita. Avrebbero potuto ascoltare entrambi i piloti dopo la Sprint e poi decidere se dare una penalità o no".

Secondo Rivola, andava applicata una penalità a Marc Marquez da scontare il giorno dopo nella gara domenicale. "I commissari hanno un compito difficile, ma in un incidente come questo, c'è una regola semplice che si applica: chi avrebbe potuto prevenire l'incidente? Ognuno può giudicare da solo... Marco non ha guidato verso Marc, è successo il contrario".