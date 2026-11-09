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La Mercedes fa man bassa e la Ferrari vincerà l'anno prossimo, come sempre

Formula 1
di Riccardo Ventura
Mercedes
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Il 2026 doveva essere l’anno del riscatto dovuto ai nuovi regolamenti, molti avevano ipotizzato che questo potesse essere l’anno per tornare a regnare in Formula 1. Doveva essere, come sempre, l'anna Ferrari ed invece, la Mercedes ha vinto tutto.
Il 14 settembre del 1980 a Monza dietro al vincitore Nelson Piquet si piazzarono le due Williams di Alan Jones e Carlos Reutemann consegnando cos il primo Titolo Costruttori di nove conquistati nella storia dal Team fondato da Frank Williams. Nella gara seguente Jones conquistò il suo primo Iride vincendo in Canada e il fato ha voluto che pochi giorni dopo la morte del Campione australiano, la Mercedes conquistasse il suo nono titolo Costruttori, eguagliando così la scuderia di Grove.

Un ritorno al successo voluto fortemente da Mercedes

L’inizio di stagione 2026 è stato al centro di forti polemiche per via del motore della W17 visto che gli uomini di Brackley avevano trovano una zona grigia nei nuovi regolamenti. La vettura Mercedes ha così imposto la sua legge con il Titolo Piloti conquistato da Andrea Kimi Antonelli ed in Brasile ha vinto quello Costruttori. Il vero perno però, aldilà del motore, sta nella voglia di tornare al vertice dopo batosta di Abu Dhabi 2021 quando Lewis Hamilton perse in volata contro la Red Bull di Max Verstappen. Il grande capo Toto Wolff ha mantenuto la sua promessa: vincere il Costruttori ha molto significato, perché è il premio degli uomini invisibili, dai meccanici a chi lavora a casa. Sul podio di Interlagos ci sono andanti tutti gli uomini e le donne che lavorano in Mercedes, mentre gli altri erano sotto a guardare il ritorno alla vittoria di una delle squadre più vincenti dell’ultimo decennio. Capace in soli 12 anni di conquistare gli stessi Titoli della nobile decaduta Williams.

Una promessa non mantenuta da John Elkann

John Elkann aveva annunciato che nel 2026 la Ferrari avrebbe vinto il Titolo Costruttori ma così non è stato, anzi, si sono visti tutti i difetti della squadra di Maranello. La presidenza di Elkann ha battezzato il diciottesimo anno senza successi del Cavallino Rampante che non vince dal titolo Costruttori del 2008. Prima di lui non è che abbia fatto meglio Sergio Marchionne che a sua volta aveva promesso di togliere il sorriso ai tedeschi della Mercedes. L’ultimo Presidente vincete è stato Luca Cordero di Montezemolo, guarda caso, uomo scelto da Enzo Ferrari.

Una Ferrari che pare un ricordo del vecchio millennio

La situazione in casa Ferrari è nota. Lewis Hamilton e Charles Leclerc spesso si calpestano i piedi a vicenda. Questo non giova al team di Maranello e Montezemolo lo ha detto che quando c’era lui c’era una gerarchia ben precisa. L’ex Presidente ha riparlato dell’aneddoto di Austria 2002 dove a Rubens Barrichello non andò giù far passare Michael Schumcher, ma dovette ubbidire. Oggi l'unica costante è il caos fra ripicche dei piloti e clamorosi errori di strategia del box. La promessa non è stata mantenuta e non si vede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel.
Siamo a fine stagione e come da consueto si torna a dire che il prossimo anno sarà quello giusto, ma intanto, la Mercedes vince, la McLaren è tornata sul gradino più alto e anche la Red Bull dopo i quattro Mondiali in fila ha risolto in pochi mesi la crisi di inizio 2026.. La strada imboccata dalla squadra italiana pare quella della Williams, un ricordo in pista di una vecchia Formula 1, quella del vecchio millennio che piace tanto ai social quando non si corre per troppa pioggia. La cosa più assurda, è che il nuovo millennio si era aperto con una delle strisce più dominanti di sempre nella storia della F1, ma ora si sta vivendo l’epoca più lunga senza trionfi. Quella dal 1983 al 1999 è stata già battuta, serve un cambio di rotta urgente.

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