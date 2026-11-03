Il Mondiale è già assegnato ma Formula 1 non si ferma e si appresta a vivere il suo ventesimo GP della stagione sulla pista di Interlagos.

Andrea Kimi Antonelli fresco vincitore del Titolo Piloti è pronto ad andare in Brasile con il numero 12 e un casco per omaggiare l’eroe di casa, Ayrton Senna. Il popolo verdeoro è pronto ad accoglierlo alla sua maniera i piloti sulla griglia per una gara che potrebbe consegnare il Titolo Costruttori alla Mercedes.

Antonelli la prima da Campione

Kimi correrà con la mente libera e con la voglia di dimostrare a tutti quando abbia meritato questo iride: qui riparte con i favori del pronostico. Atteso anche il compagno George Russell scivolato quarto nel mondiale, dietro a Max Verstappen e Lewis Hamilton. La lotta al secondo posto è agguerrita e comprende anche Charles Leclerc. In casa Ferrari le acque non si sono placate, Hamilton non è parso felice della manovra del monegasco che in Messico ha complicato i piani di vittoria della Rossa.

La McLaren deve rispondere presente, dopo molte gare a vuoto. Nella gara messicana le cose non sono andate come previsto e addirittura dopo la bandiera a scacchi è giunta una penalità di 10 secondi ad Oscar Piastri che è scivolato da sesto a tredicesimo perché ritenuto responsabile dell’uscita di Arvid Lindbland. Attenzione, perché a sanzioni è andata peggio alla Alpine che era entrata con entrambi i piloti a punti ma ha ricevuto penalità sia per Franco Colapinto che Pierre Gasly. L’argentino ha pagato 10 secondi per non aver rallentato sotto regime di bandiera gialla, mentre il francese ha subito 30 secondi di penalità per non essersi fermato al semaforo rosso in pitlane. Quindi a punti sono saliti Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar. Decimo posto per Ryo Hirakawa. Il giapponese della Haas è così finito a punti nella sua gara di debutto.

CLASSIFICA PILOTI

1- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 380 punti (Campione del Mondo)

2- Max Verstappen (Red Bull) 261 punti

3- Lewis Hamilton (Ferrari) 259 punti

4- George Russell (Mercedes) 250 punti

5- Charles Leclerc (Ferrari) 245 punti

6- Lando Norris (McLaren) 221 punti

7- Oscar Piastri (McLaren) 144 punti

8- Isack Hadjar (Red Bull) 107 punti

9- Liam Lawson (Racing Bulls) 83 punti

10- Pierre Gasly (Alpine) 42 punti

11- Arvid Lindblad (Racing Bull) 38 punti

12- Franco Colapinto (Alpine) 27 punti

13- Olivier Bearman (Haas) 23 punti

14- Gabriel Bortoleto (Audi) 14 punti

15- Nico Hulkenberg (Audi) 13 punti

16- Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti

17- Esteban Ocon (Haas) 7 punti

18- Carlos Sainz (Williams) 7 punti

19- Alexander Albon (Williams) 5 punti

20- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punto

21- Ryo Hirakawa (Haas) 1 punto

22- Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

23- Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti

24- Sergio Perez (Cadillac) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1- Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 630 punti

2- Scuderia Ferrari 504 punti

3- Oracle Red Bull Racing 382 punti

4- McLaren Mastercard F1 Team 365 punti

5- Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 108 punti

6- BWT Alpine F1 Team 69 punti

7- TGR Haas F1 Team 31 punti

8- Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 27 punti

9- Atlassian Williams F1 Team 12 punti

10- Aston Martin Aramco F1 Team 7 punti

11- Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP del Brasile: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP del Brasile è sempre uno dei più emozionati, per via della spettacolare pista di Interlagos, soprattutto in caso di pioggia. L’attività sarà tutta nel pomeriggio e subito dopo la MotoGP che correrà in Qatar. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Interlagos.

Venerdì 6 novembre:

16:30-17:30: Prove libere 1

20:00-21:00: Prove libere 2

Sabato 7 novembre:

15:30-16:30: Prove libere 3

19:00-20:00: Qualifiche (differita TV8 alle 21:30)

Domenica 8 novembre:

18:00-20:00: Gara (differita TV8 alle 21:00)

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FOTO: social formula 1