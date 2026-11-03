Ténéré 4 Concept, il nuovo capitolo Yamaha tra spirito rally e avventure fuoristrada

L'ultima evoluzione del segmento Ténéré di Yamaha : svelato un nuovo modello adventure, agile e leggero.

Si arricchisce la gamma Adventure di Yamaha con il nuovo capitolo di un nome ormai leggendario. All'EICMA 2026 di Milano ha fatto il suo debutto la Ténéré 4 Concept, rivelando un progetto di sviluppo continuo per un modello Adventure A2 leggero e agile, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma Adventure di Yamaha nei prossimi anni.

La ricca eredità di Yamaha nel segmento Adventure affonda le sue radici nella prima edizione della Parigi-Dakar (1979), vinta dalla mitica XT500. Sulla scorta di questo successo e del continuo impegno nell'attività di sviluppo, è nata la prima Ténéré, con la XT600 Ténéré presentata nel 1982, scatenando un movimento che si sarebbe diffuso in tutto il mondo.

Sinonimo di avventura

Questo il significato che ha assunto da allora il nome Ténéré. Costruita essenzialmente per l'uso fuoristrada, ha invogliato generazioni di piloti a esplorare, dando loro la sicurezza di andare oltre i percorsi già battuti. Forte di oltre 40 anni di storia da leader della categoria, Yamaha continua a mettere le esigenze dei clienti al centro dell'attività di sviluppo, come dimostra la Ténéré 4 Concept, l'ultima evoluzione della famiglia Ténéré. Spinta dalla domanda dei clienti, dimostra l'impegno di Yamaha a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel segmento Adventure.

Questa nuova moto concept agile e leggera inaugura un nuovo capitolo per la significativa espansione della famiglia Ténéré, puntando a offrire una nuova dimensione all’adventure riding per i motociclisti esperti, pur rimanendo accessibile a chi desidera trovare la propria prossima avventura.

Un nuovo entusiasmante capitolo

Combinando il DNA e l’esperienza dei diversi modelli Ténéré, la Ténéré 4 Concept è stata pensata per i motociclisti che cercano una moto leggera e facile da controllare, che consenta di affrontare anche i terreni più impegnativi con maggiore sicurezza, ampliando al contempo i loro orizzonti verso nuovi percorsi e avventure. A garantire l’equilibrio tra prestazioni, agilità e controllabilità è un nuovissimo motore monocilindrico, che offre un’elevata efficienza di combustione, una coppia robusta ai bassi e medi regimi e prestazioni sfruttabili ai regimi elevati.

Adatto ai possessori di patente A2, il Ténéré 4 Concept mira ad aggiungere un nuovo livello di emozione al segmento Adventure. Nel rispetto della tradizione Ténéré, combina un design leggero e agile con vere capacità da fuoristrada, garantendo un'esperienza di guida entusiasmante e divertente su ogni terreno. Il modello Concept presenta un telaio di nuova generazione che offre una struttura solida pur rimanendo leggero, garantendo una vera versatilità e un'eccellente maneggevolezza e sensazione di guida sia su strada che su percorsi impegnativi.

Il concetto di Ténéré 4: Uno sguardo più da vicino

Il vero spirito Ténéré si riflette in ogni aspetto della Ténéré 4 Concept, ed è infatti possibile identificarla immediatamente come parte della famiglia Ténéré grazie al serbatoio carburante dal profilo basso e piatto e alla linea snella, che rendono omaggio al passato nei rally. Combina tecnologie funzionali con una solida progettazione e un design mirato, sviluppati grazie all’esperienza maturata da Yamaha nel segmento Adventure con la Ténéré 700.

La Ténéré 4 Concept è dotata di sospensioni KYB, cerchi a raggi da 21/18 pollici, equipaggiati con pneumatici Michelin Anakee Wild, e uno scarico Akrapovič compatto in titanio che completa il look. Data la particolare attenzione riservata all’ergonomia del pilota, la Ténéré 4 Concept punta a offrire l’agilità e l’accessibilità attese da una moto Adventure di nuova generazione, restando fedele alla storia pluridecennale del segmento Adventure di Yamaha.