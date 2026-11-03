Il pilota spagnolo ha ottenuto il via libera per correre a Lusail, dove Marquez jr sarà sostituito da Lecuona.

Il team BK8 Gresini Racing cambia di nuovo parte della line-up in vista del Gran Premio del Qatar del prossimo weekend. Infatti, non ci sarà Alex Marquez a causa della recente operazione effettuata alla spalla destra e alla mano sinistra. L'obiettivo del vice campione del mondo MotoGP 2025 è quello di tornare in azione a Portimao (20-22 novembre).

GP Qatar: Aldeguer e Lecuona sulle Ducati Gresini

La buona notizia per la squadra di Nadia Padovani è il rientro di Fermin Aldeguer , che ha saltato gli scorsi due GP in Australia e in Malesia a causa di una frattura alla mano destra rimediata in Indonesia . Poco fa è stato comunicato ufficialmente che il pilota spagnolo volerà regolarmente a Doha nella giornata di domani.

A fare compagnia ad Aldeguer nel box Gresini ci sarà Iker Lecuona, che per il terzo gran premio di fila correrà con la Ducati Desmosedici GP azzurra. Sarà il quinto stagionale: aveva sostituito Alex Marquez già in Ungheria e poi Aldeguer anche a Silverstone, prima di tornare in azione con la squadra di Faenza da Phillip Island.

Fermin vuole chiudere in bellezza prima di andare in VR46

La stagione MotoGP 2026 non è andata come Aldeguer aveva immaginato. L'infortunio al femore sinistro a inizio gennaio gli ha fatto saltare i test pre-campionato e il Gran Premio della Thailandia. Rientrato nel secondo GP del calendario in Brasile, si è rifatto male nelle pre-qualifiche ad Assen: frattura della vertebra toracica T7. Weekend nei Paesi Bassi concluso anticipatamente e assenza anche nei GP al Sachsenring e a Silverstone. Nella gara a Mandalika nuovo infortunio, quindi i forfait a Phillip Island e a Sepang.

A Lusail potrà correre, anche se forse non sarà ancora al 100% della condizione fisica. Il suo obiettivo è terminare il meglio possibile il suo biennio con il team BK8 Gresini prima di approdare nel box Pertamina Enduro VR46 per un nuovo capitolo della sua esperienza in MotoGP. È molto riconoscente alla squadra di Nadia Padovani e gli dispiace aver avuto dei problemi fisici che hanno condizionato la stagione 2026.