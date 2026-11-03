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Mobilità elettrica e caschi AI: la visione futuristica Ultraviolette all'EICMA 2026

Novità
di Diana Tamantini
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Tra moto elettriche ad alte prestazioni e caschi futuristici: le novità Ultraviolette presentate a Milano.
Ultraviolette protagonista a EICMA 2026, rinomato salone a Milano, con novità che spaziano dalla mobilità elettrica all'intelligenza artificiale. Nel primo caso, la start up indiana con sede a Bangalore ha lanciato la X-47 Venom e lo scooter Tesseract Maxi, due modelli che segnano un passo avanti significativo nel percorso verso la mobilità elettrica ad alte prestazioni, unendo ingegneria intelligente, costruzione leggera e tecnologie di sicurezza avanzate per i motociclisti che chiedono di più a ogni chilometro. Nel secondo caso, Ultraviolette ha svelato tre concept di casco futuristici con intelligenza artificiale, ciascuno espressione di una visione distintiva del futuro dell'esperienza di guida.

X-47 Venom: la nuova generazione della mobilità elettrica ad alte prestazioni

Una crossover unica nel suo genere, costruita sulla nuova architettura a 100 V (progettata per offrire maggiore densità energetica, migliori prestazioni termiche e una sicurezza senza compromessi) e sulla tecnologia di batteria SRB-11, che fonde due segmenti motociclistici distinti. Versatile su terreni diversi, la X-47 Venom introduce di serie anche la tecnologia radar integrata, ridefinendo sicurezza e innovazione nel motociclismo. Concepita per offrire velocità più elevate, maggiore autonomia, ricarica più rapida, sottosistemi più leggeri e un'accelerazione più pronta, la X-47 Venom rappresenta la nuova evoluzione delle moto elettriche. Con un'autonomia urbana (ciclo WMTC) di 235 km, una potenza elettrica di picco di 30 kW (40 CV), una coppia di 550 Nm (alla ruota) e una velocità massima di 155 km/h, la X-47 Venom è pensata per i motociclisti che cercano prestazioni elevate senza rinunciare alla fruibilità quotidiana. La moto accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e ha un peso in ordine di marcia di 206 kg. Offre inoltre il cruise control attivabile con un pulsante, per un maggiore comfort nei lunghi tratti autostradali. È dotata anche di UV Hypersense (Radar Intelligence), a conferma dell'impegno di Ultraviolette nel portare nel segmento delle due ruote le tecnologie per il pilota di nuova generazione.
Sicurezza della batteria di ispirazione aerospaziale
La X-47 Venom introduce un fusibile pirotecnico (pyro-fuse) per il pacco batteria, primo nella sua categoria, progettato per isolare il circuito in pochi microsecondi quando viene rilevato un guasto critico. Sviluppato secondo i principi di sicurezza funzionale adottati soprattutto nelle auto elettriche e con un approccio sistematico alla gestione dei rischi elettrici ed elettronici, funziona insieme a un Battery Management System (BMS) intelligente che monitora costantemente tensione, temperatura e corrente delle singole celle. I pacchi batteria Ultraviolette sono inoltre dotati di un fusibile a livello di cella per una maggiore sicurezza. Insieme, questi sistemi riflettono l'approccio di Ultraviolette, che porta nelle due ruote elettriche il rigore della sicurezza di livello automotive e un'ingegneria di ispirazione aerospaziale.
Motore UV LIGHTFURY più leggero e più potente
La X-47 Venom è spinta dal motore elettrico da 30 kW di Ultraviolette, un ulteriore passo avanti nell'ingegneria dei powertrain elettrici sviluppata internamente. Concepito per completare l'architettura VX-100, il motore UV LIGHTFURY punta a una maggiore densità di potenza, a una massa ridotta, a minori perdite di energia e a una migliore efficienza energetica. Con 550 Nm di coppia alla ruota, la moto garantisce un'accelerazione immediata da fermo, sorpassi sicuri e salite ripide affrontate senza sforzo. Il motore UV LIGHTFURY consente un pacchetto prestazionale più compatto e leggero, che contribuisce a una maneggevolezza più precisa e a una maggiore autonomia effettiva. Il motore integra inoltre compositi magnetici dolci (SMC).
UV Hypersense Radar Intelligence
La X-47 Venom è dotata di un radar posteriore a lungo raggio a 77 GHz di ultima generazione, in grado di monitorare una distanza fino a 200 metri. Progettato specificamente per la dinamica delle due ruote, il sistema si adatta in modo intelligente ad angoli di piega fino a 20 gradi e compensa le variazioni di rollio e beccheggio, garantendo prestazioni ottimali e piena consapevolezza della situazione in movimento.

Tesseract Maxi - lo scooter più avanzato al mondo debutta a livello globale a EICMA 2026

Si tratta di un maxi-scooter dal design futuristico che unisce tecnologia d'avanguardia, sicurezza avanzata per il pilota, prestazioni accresciute per l'uso urbano e autostradale e versatilità nell'uso quotidiano. Il Tesseract Maxi è dotato della tecnologia radar Hypersense integrata, prima nel segmento, e di un sistema dashcam integrato, abbinati agli specchietti Omnisense per abilitare rilevamento dell'angolo cieco, assistenza al cambio di corsia, assistenza al sorpasso e avvisi di collisione in tempo reale. Il controllo di trazione e la frenata rigenerativa migliorano ulteriormente sicurezza, controllo ed efficienza energetica, mentre un display TFT touchscreen da 7 pollici e gli indicatori LED multicolore integrati negli specchietti retrovisori aumentano la consapevolezza del pilota e offrono un accesso intuitivo alle informazioni del veicolo.
Alimentato da una batteria ad alta capacità da 6 kWh, il Tesseract Maxi eroga 15 kW (20 CV) di potenza elettrica di picco. La ricarica rapida consente di portare la batteria fino all'80% in meno di un'ora, per una maggiore praticità sia negli spostamenti quotidiani sia nei viaggi più lunghi. Progettato per affrontare con sicurezza condizioni stradali diverse, lo scooter ha ruote da 14 pollici, un design aerodinamico avanzato e un generoso vano sottosella da 32 litri, coniugando prestazioni, comfort e praticità. A estenderne ulteriormente la versatilità, il Tesseract Maxi dispone di una gamma di accessori dedicati al touring, tra cui parabrezza touring, paramani, borsa posteriore e telaietti per borse laterali, che migliorano comfort, protezione e capacità di carico per i viaggi oltre la città.

Caschi UV futuristici con intelligenza artificiale

Tre concept differenti, ciascuno espressione di una visione distintiva del futuro dell'esperienza di guida.
STAR VUE - esplora la convergenza tra realtà aumentata e mobilità, trasformando il casco in un'interfaccia intelligente tra il pilota e il mondo digitale.
FANG 01 - reinterpreta la protezione del pilota attraverso una forma avanzata a esoscheletro, progettata per interagire dinamicamente con l'ambiente circostante.
DECIBELLE - supera i confini tra tecnologia, moda e mobilità, con un linguaggio stilistico che i trova a proprio agio sulle strade di Parigi, sulle passerelle di Milano e sui circuiti d'Europa. Il Decibelle integra un sistema audio ad alta definizione.
Insieme, questi concept evidenziano l'ambizione di Ultraviolette di estendere l'innovazione oltre i veicoli e di costruire un ecosistema connesso attorno al pilota.
-> ultraviolette.com

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