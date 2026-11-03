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Super rimonta Ducati-Marquez: Tardozzi e Dall'Igna svelano il segreto

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
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Marc Marquez è rinato con il passaggio in Ducati. La Casa di Borgo Panigale è fortemente dipendente dalle prestazioni del pilota di Cervera. Team e pilota hanno formato un binomio indissolubile e vincente, che sta portando alla conquista del titolo MotoGP anche nel 2026.

Un titolo mondiale da leggenda

La conquista del titolo mondiale sembrava quasi impossibile, almeno fino alla gara del Mugello, quando Marc Marquez accusava un ritardo in classifica di 102 punti dall'allora leader Marco Bezzecchi (Aprilia). Un vuoto che per molti sarebbe stato incolmabile, ma non per il nove volte iridato, capace di rispondere colpo su colpo. Pur approfittando di qualche errore di troppo da parte dei suoi rivali. Ma con il talento di un atleta leggendario, capace di sopportare e superare anche i momenti più critici dal punto di vista fisico.

La ripartenza post Mugello

Quando il titolo MotoGP 2026 sarà in bacheca, la rimonta passerà alla storia. Davide Tardozzi, ai microfoni di 'AS', ha una spiegazione molto semplice. "Marc è uno dei più grandi campioni della storia, se non il più grande campione della storia". Dieci gare dopo il GP del Mugello, Marquez vanta 44 punti in più rispetto a Jorge Martin e 67 punti di vantaggio su Bezzecchi. "È possibile grazie alla sua mentalità e alla nostra squadra, perché nessuno qui, a cominciare da Marc, ha smesso di crederci. Questo perché sappiamo chi siamo e chi è lui".
La tappa sul circuito toscano è un nodo cruciale per Ducati e Marc in questo campionato. "Quello che è successo al Mugello è stato il carburante di cui avevamo bisogno, per quello che dicevano gli altri... e la nostra debacle dopo quella sconfitta si è rivelata la nostra forza", ha sottolineato il team manager.
Dall'Igna e Marquez

Ducati coccola il suo fuoriclasse

Tra pochi giorni la MotoGP ritorna in pista in Qatar, anche se fra molte polemiche. Yamaha ha scelto di non partecipare accollandosi i rischi, Ducati non potrà fare a meno di sbarcare a Lusail. Qui Marc Marquez si gioca il suo primo match point iridato dell'anno, ma i vertici della Rossa fanno i dovuti scongiuri. "Tutto può ancora succedere", ha detto il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. "Preferisco non dire nulla. Abbiamo il migliore della storia e sicuramente farà un altro salto di qualità... Nessun altro pilota ha la sua stessa determinazione".

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Marc Marquez

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