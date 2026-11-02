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GP Qatar tra tensioni e assenze: le combinazioni per Marquez campione e tutti gli orari

MotoGP
di Diana Tamantini
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Verso l'appuntamento col discusso GP del Qatar: Marquez ha il primo match point iridato, forfait Yamaha, non si placano le polemiche... Tutti gli orari del round MotoGP a Lusail.
Il Gran Premio del Qatar delle polemiche avrà luogo nel prossimo weekend e Marc Marquez ha la prima occasione per assicurarsi il 10° titolo mondiale in carriera. Rimane l'incognita Jorge Martin, alle prese con un'infortunio rimediato nella caduta in Australia, e occorre osservare anche come andrà Marco Bezzecchi, ma la classifica ci dice che, salvo colpi di scena clamorosi, non dovrebbero esserci troppi problemi per il #93 per assicurarsi l'iride MotoGP, che sia qui o nei prossimi round. Ricordiamo le assenze di Alex Marquez (operazione alla spalla) che si aggiunge a Fermin Aldeguer, sostituito da Iker Lecuona. Oltre a Martin sono in dubbio per motivi fisici anche Raul Fernandez e Joan Mir, c'è poi l'assenza totale di Yamaha, in aperto contrasto con la scelta Liberty Media e MotoGP Group. In Moto3, il campione Maximo Quiles ha raggiunto 11 vittorie stagionali, eguagliando lo storico primato di Valentino Rossi nel 1997 in 125cc, ed in Qatar può compiere il sorpasso... In Moto2 invece battaglia incandescente: Manuel Gonzalez e Izan Guevara sono divisi da 3,5 punti, come andrà in Qatar? Di seguito combinazioni e orari del GP Qatar.

Marquez campione MotoGP se... 

L'iridato 2025 deve concludere il weekend con altri 30 punti di vantaggio su Martin e mal che vada lasciare non più di 7 punti a Bezzecchi, e i conti sarebbero chiusi. Certo, se Marquez vince tutto come successo in Malesia non ci sono calcoli che tengano... Se non ci riuscisse, ecco le combinazioni, considerando la presenza di Martin al momento fortemente in dubbio:
-Marquez vince la Sprint e chiude 1° nel GP: Martin non deve fare più di 7 punti nell'intero weekend, Bezzecchi non deve guadagnare più di 7 punti su Marquez
-Marquez vince la Sprint ed è 2° nel GP: Martin non deve fare più di 2 punti nell'intero weekend, Bezzecchi non deve fare più di 24 punti nell'intero weekend
-Marquez fa 2° nella Sprint e vince il GP: Martin non deve fare più di 4 punti nell'intero weekend, Bezzecchi deve fare massimo 26 punti nell'intero weekend
-Marquez fa 3° nella Sprint e vince il GP: Martin deve fare massimo 2 punti nell'intero weekend, Bezzecchi non deve andare oltre 24 punti complessivamente
-Marquez fa 4° nella Sprint e vince il GP: Martin deve conquistare massimo 1 punto complessivamente, Bezzecchi massimo 23 punti nell'intero weekend
-Marquez fa 5° nella Sprint e vince il GP: Martin deve chiudere senza punti e Bezzecchi ne conquista massimo 22 nell'intero weekend
Se Marc Marquez chiudesse 6° o peggio nella Sprint, o non vincesse il GP, non riuscirebbe a raggiungere i 30 punti necessari ed il discorso mondiale sarà rinviato all'appuntamento successivo.

Diretta integrale (in abbonamento)

Venerdì 6 novembre
11:00-11:35 Moto3 Prove Libere 1
11:50-12:30 Moto2 Prove Libere 1
12:45-13:30 MotoGP Prove Libere 1
15:15-15:50 Moto3 Prove
16:05-16:45 Moto2 Prove
17:00-18:00 MotoGP Prove
Sabato 7 novembre
11:30-11:00 Moto3 Prove Libere 2
11:15-11:45 Moto2 Prove Libere 2
12:00-12:30 MotoGP Prove Libere 2
12:40-13:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
14:50-15:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
15:45-16:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
17:00 MotoGP Sprint – 11 giri
Domenica 8 novembre
12:40-12:50 MotoGP Warm Up
14:00 Moto3 Gara – 16 giri
15:15 Moto2 Gara – 18 giri
17:00 MotoGP Gara – 22 giri

Qualifiche e gare in diretta anche in chiaro

Sabato 7 novembre
12:40-13:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
14:50-15:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
15:45-16:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
17:00 MotoGP Sprint – 11 giri
Domenica 8 novembre
14:00 Moto3 Gara – 16 giri
15:15 Moto2 Gara – 18 giri
17:00 MotoGP Gara – 22 giri

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Marc Marquez

diDiana Tamantini

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