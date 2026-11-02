Bagger Racing League quanto pubblico: Andrea Tomio nuovo campione

La Bagger Racing League Europa è stata la prima a mostrare il potenziale spettacolare di questa formula nel Vecchio Continente, con competizioni aperte a marche e soluzioni tecniche differenti. Nella finalissima disputata a Jerez è spuntato un neo campione made in Italy: Andrea Tomio.

Sul tracciato andaluso il pilota italiano ha firmato un weekend perfetto, conquistando entrambe le gare e laureandosi Campione Europeo 2026 al termine di un round ricco di battaglie, sorpassi e colpi di scena.

Gara 1 che lotta!

La prima gara del weekend ha regalato subito grande spettacolo. Nei primi tre giri Andrea Tomio, James Ellison, Martin Vugrinec e Ivan Muñoz hanno dato vita a una sfida combattutissima per le posizioni di testa, mantenendo un ritmo elevato e distacchi estremamente ridotti. Ellison, in sella alla Harley-Davidson del Lords Racing Team, era pienamente inserito nella lotta per la vittoria quando un problema tecnico lo ha costretto al ritiro. A quel punto la sfida è rimasta nelle mani di Tomio e delle Harley-Davidson di Vugrinec e Muñoz.Il pilota dell’Attanasio Bagger Racing Team è riuscito progressivamente a prendere il controllo della corsa e a costruire il margine necessario per transitare per primo sotto la bandiera a scacchi, mentre alle sue spalle la lotta per il secondo posto è rimasta aperta fino all’ultimo metro.Martin Vugrinec, portacolori del Johny Maracas Bagger Racing Team, ha avuto la meglio su Ivan Muñoz dello Spanover Bagger Racing Team per appena otto millesimi di secondo, regalando un finale in volata per il secondo gradino del podio.

Tra i protagonisti della gara anche Rubén Xaus: un problema sulla griglia di partenza lo ha costretto a prendere il via dalla pit lane, ma l’esperto pilota del Johny Maracas Bagger Racing Team non si è dato per vinto. Xaus ha iniziato una spettacolare rimonta, inanellando sorpassi e risalendo rapidamente il gruppo, confermando ancora una volta tutta la propria esperienza e determinazione.

Quanto pubblico!

A rendere ancora più speciale la giornata di sabato è stata anche la grande partecipazione del pubblico. Numerosi motociclisti e spettatori hanno raggiunto il circuito per assistere alle gare e vivere da vicino l’atmosfera della BRL Europe. Al termine del programma in pista, il sabato sera, moto, piloti e appassionati sono scesi sul tracciato per una grande parata sul circuito di Jerez, trasformando il finale di giornata in un momento di festa e condivisione tra paddock e pubblico.

Gara 2 il verdetto finale

La gara della domenica è iniziata subito con un importante colpo di scena. Rubén Xaus , ancora in corsa per il titolo, è stato costretto a rinunciare alla partenza a causa di un problema tecnico. Davanti, invece, la battaglia si è accesa immediatamente tra Ellison, Tomio, Vugrinec e Muñoz. Per oltre metà gara i quattro piloti sono stati protagonisti di una sfida ravvicinata, con continui cambi di ritmo e distacchi davvero minimi. Con il passare dei giri, però, Tomio ed Ellison sono riusciti a guadagnare qualche metro sugli inseguitori, trasformando la parte finale della corsa in un duello diretto tra l’italiano e l’inglese. La sfida si è così decisa soltanto nelle ultime curve, quando ancora una volta è stato l’italiano ad avere la meglio, conquistando la seconda vittoria del weekend e, insieme ad essa, il titolo di Campione Europeo 2026. Alle sue spalle, James Ellison ha chiuso secondo a soli 1.359 secondi, risultando la prima Harley-Davidson al traguardo, mentre Martin Vugrinec ha completato il podio in terza posizione.