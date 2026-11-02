Ruben Fernandez correrà nel 2027 con il team ufficiale Yamaha nel Mondiale Tim Gajser, cinque volte campione del mondo. Per lo spagnolo è un ritorno a casa, ma lui lo vive come una rivoluzione. Pochi giorni fa HRC lo aveva salutato, ora arriva la firma che tutti si aspettavano.correrà nel 2027 con il team ufficiale Yamaha nel Mondiale MXGP e avrà come compagno di box, cinque volte campione del mondo. Per lo spagnolo è un ritorno a casa, ma lui lo vive come una rivoluzione.

Il 27enne di Vigo conosce già la Casa di Iwata, per la quale aveva corso in passato. Nel suo palmarès c'è un solo successo in un Gran Premio, conquistato in Argentina nella stagione 2023, chiusa al quinto posto in classifica. Nel 2025 ha fatto ancora meglio, quarto nel Mondiale.

Yamaha riorganizza il motocross

L'ingaggio arriva in un momento di svolta per il reparto corse giapponese. La squadra MXGP sarà gestita direttamente dalla sede racing Yamaha di Gerno di Lesmo, in Brianza, a due passi dall'Autodromo Nazionale di Monza. Lo stesso quartier generale da cui vengono già seguiti i progetti in MotoGP e nel Mondiale Superbike

Soddisfatto Alexandre Kowalski, responsabile delle attività offroad di Yamaha: "Siamo felici di riaccogliere Ruben nella famiglia Yamaha. Da vincitore di Gran Premi e pilota di vertice affermato, la sua velocità e la sua professionalità saranno una grande risorsa per il nostro programma ufficiale".

Fernandez cerca la svolta

Più che un ritorno al passato, Fernandez parla di un nuovo inizio. "Dopo tanti anni passati con la stessa squadra, le stesse persone e la stessa moto, sono contento di questo cambiamento. Tutto è nuovo: le persone, la moto e la squadra", ha spiegato lo spagnolo. Che vede nel cambio di marchio la chiave per crescere ancora.

L'obiettivo è chiaro: "Spero di poter lottare costantemente per le posizioni di testa e di mostrare tutto il mio potenziale". Il primo contatto con la YZ450FM deve ancora arrivare: saranno i test invernali a dire quanto in fretta Fernandez riuscirà a ritrovare il feeling con la moto blu, con un cinque volte iridato come termine di paragone dall'altra parte del box.