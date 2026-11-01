Scintille Aprilia-Ducati, Rivola risponde a Marquez: "Non mi interessa cosa dice"

Il campione MotoGP aveva fatto una battuta sui presunti giochi di squadra Aprilia, Rivola ha ribattuto facendo a sua volta un'insinuazione su ciò che accade in casa ducatista.

Quando c'è una lotta per il titolo spesso si arriva a dei momenti nei quali si parla anche di eventuali "ordini di scuderia" che possano andare a favorire i piloti che sono davanti in classifica. Il tema è diventato attuale dopo la sprint race MotoGP a Sepang, dove Ai Ogura è arrivato quarto alle spalle di Marco Bezzecchi dopo aver lottato duramente con Marc Marquez nelle prime fasi della corsa.

C'è chi ha insinuato che il pilota giapponese sia stato particolarmente aggressivo con il ducatista nell'ottica di favorire il team factory Aprilia, con Bezzecchi alla ricerca di ridurre il gap da Marquez in classifica e con Jorge Martin assente che avrebbe perso meno punti se qualcuno si fosse messo davanti al campione in carica. Alla fine, Marc è arrivato secondo al traguardo, battuto solamente dalla KTM di Pedro Acosta. E oggi si è imposto nella gara lunga, portando a +44 i punti di vantaggio su Martinator

L'aggressività di Ogura e la battuta di Marquez

Marquez, interpellato da DAZN España, si era così espresso sulla possibilità che Ogura abbia agito seguendo degli ordini impartiti da Aprilia: "Il paddock è piccolo. Ogura stava cercando di stare davanti a me, perché sapeva che, altrimenti, avrebbe perso il podio. Non poteva stare tra me e Bezzecchi , che altrimenti avrebbe perso altri punti. Il paddock è piccolo, queste cose si sanno. Mi era chiaro che sarebbe stato aggressivo e siamo riusciti ad attaccarlo perché sennò sapevo che Bezzecchi avrebbe attaccato me".

Il pilota giapponese del team SuperFile Trackhouse ha negato di aver ricevuto indicazioni specifiche sul fatto di dover contrastare Marquez al fine di favorire Bezzecchi. Ha fatto la sua gara, come è successo oggi.

Rivola risponde a Marc, interviene anche Tardozzi

DAZN España hanno raggiunto anche Massimo Rivola, amministratore delegato di Quello che dice Marc non mi interessa troppo, sinceramente. Anche perché credo che i giochi di squadra li facciano più in casa loro... In famiglia". Prima della gara lunga i microfoni dihanno raggiunto anche, amministratore delegato di Aprilia Racing , per una replica alle dichiarazioni del numero 93 Ducati. Queste le sue parole: "".

Rivola probabilmente fa riferimento al rapporto tra i fratelli Marquez, visto che a volte Alex è stato "accusato" di non aver voluto attaccare Marc. Non è mancato un intervento anche dal box Ducati, che per bocca del team manager Davide Tardozzi ha risposto a quanto detto da Rivola: "Non so cosa faccia Aprilia, noi pensiamo a noi stessi e loro sono liberi di fare quello che vogliono. Forse Ogura ieri è stato troppo aggressivo con Marc in due occasioni. Loro possono fare ciò che vogliono, noi pensiamo alla nostra gara".

Ogura davanti a Bezzecchi nella gara Sepang

Smaltite le piccole "scaramucce" Ducati-Aprilia, c'è stata una gara MotoGP che ha visto Marquez dominare e Aprilia non essere in grado di salire sul podio. La migliore RS-GP26 è stata quella di Ogura, quarto al traguardo e che non si è fatto problemi a sorpassare Bezzecchi, sesto dopo un errore che all'ultimo giro gli ha fatto perdere la posizione anche sulla KTM di Enea Bastianini.

Vero che ormai la corsa al titolo di Bezzecchi è compromessa e arrivare quarto non avrebbe cambiato praticamente nulla, però l'atteggiamento avuto da Ogura è apparso un segnale chiaro dell'assenza di "ordini di scuderia". Il pilota giapponese ha rischiato per superare l'italiano, causando anche un contatto che avrebbe potuto avere come conseguenza la caduta di uno dei due o di entrambi. Per fortuna, nessuno è caduto.