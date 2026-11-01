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MotoGP Malesia, Marquez corre verso il decimo mondiale: la classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
Marc Marquez guida la Ducati Desmosedici GP26 nella gara MotoGP a Sepang
MotoGP: Marquez vince la gara a Sepang e corre verso il decimo titolo mondiale
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Allungo di Marquez su Martin, titolo più vicino per il ducatista; che già in Qatar può confermarsi campione. Aprilia KO a Sepang.
Marc Marquez fa bottino quasi pieno nel Gran Premio della Malesia. Dopo il secondo posto nella sprint race, si è imposto nella gara lunga a Sepang. Il campione in carica MotoGP ha dominato, non commettendo nessun errore e compiendo la sua missione di ottenere il massimo dei punti. Con la vittoria di oggi porta a 44 punti il vantaggio sull'assente Jorge Martin nella classifica generale. Con tre gran premi ancora da disputare, il pilota Ducati si è messo in un'ottima posizione per conquistare il decimo titolo mondiale della sua carriera. Già nel GP del Qatar del prossimo weekend avrà un primo match point.

GP Malesia: Acosta tra i Marquez, Aprilia sconfitta

Sul secondo gradino del podio sale Pedro Acosta, rimasto per dieci giri dietro ad Alex Marquez e poi non in grado di andare a riprendere Marc, che al momento del sorpasso subito dal fratello era già avanti di circa 1"7. Il pilota KTM può comunque essere soddisfatto del suo risultato a Sepang, ha ottenuto il massimo possibile con una RC16 che solamente lui riesce a portare nelle primissime posizioni.
Podio completato da Alex Marquez, che alla partenza della gara ha provato a dare battaglia a Marc, salvo poi doversi arrendere e accontentare del terzo posto finale nel GP della Malesia. La migliore Aprilia è quella di Ai Ogura, che al terzultimo giro ha sorpassato Marco Bezzecchi e ha provato a recuperare sulla Ducati numero 73 del team Gresini, ma il pilota giapponese non è riuscito a sferrare un attacco per cercare di prendersi il podio finale.
Bezzecchi ha fatto un errore all'ultimo giro ed è stato scavalcato anche da Enea Bastianini, che così ha piazzato in top 5 la KTM del team Tech3. Alle spalle del pilota factory Aprilia ci sono altri italiani, Luca Marini su Honda e Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46. Top 10 chiusa da Brad Binder e Franco Morbidelli. Disastrosa gara di Pecco Bagnaia, solo tredicesimo oggi.
MOTOGP MALESIA 2026, RISULTATI GARA: LA CLASSIFICA FINALE A SEPANG
Classifica Gara MotoGP Sepang, GP Malesia
MotoGP Malesia 2026, risultati Gara: la classifica finale a Sepang

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

Oltre all'allungo di Marquez su Martin e Bezzecchi nella classifica piloti, bisogna registrare che Ducati è davanti ad Aprilia nel campionato costruttori. La casa di Noale rischia di perdere entrambi i titoli in un 2026 che sembrava l'anno giusto per assicurarsi una corona iridata in MotoGP per la prima volta nella sua storia.
CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
  1. Marc Marquez 399 punti
  2. Jorge Martin 355 punti (-44)
  3. Marco Bezzecchi 332 punti (-67)
  4. Pedro Acosta 295 punti
  5. Ai Ogura 278 punti
  6. Fabio Di Giannantonio 265
  7. Raul Fernandez 236
  8. Alex Marquez 197
  9. Pecco Bagnaia 173
  10. Enea Bastianini 134
  11. Fermin Aldeguer 125
  12. Brad Binder 118
  13. Luca Marini 117
  14. Fabio Quartararo 79
  15. Diogo Moreira 78
  16. Franco Morbidelli 65
  17. Johann Zarco 51
  18. Joan Mir 33
  19. Jack Miller 31
  20. Alex Rins 29
  21. Toprak Razgatlioglu 18
  22. Maverick Vinales 14
  23. Iker Lecuona 11
  24. Augusto Fernandez 6
  25. Pol Espargaro 5
  26. Somkiat Chantra 3
  27. Takaaki Nakagami 3
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Ducati 537 punti
  2. Aprilia 529 punti
  3. KTM 348
  4. Honda 178
  5. Yamaha 105

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Marc Marquez

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