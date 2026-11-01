Allungo di Marquez su Martin, titolo più vicino per il ducatista; che già in Qatar può confermarsi campione. Aprilia KO a Sepang.
Marc Marquez
fa bottino quasi pieno nel Gran Premio della Malesia. Dopo il secondo posto nella sprint race
, si è imposto nella gara lunga a Sepang. Il campione in carica MotoGP ha dominato, non commettendo nessun errore e compiendo la sua missione di ottenere il massimo dei punti. Con la vittoria di oggi porta a 44 punti il vantaggio sull'assente Jorge Martin nella classifica generale. Con tre gran premi ancora da disputare, il pilota Ducati si è messo in un'ottima posizione per conquistare il decimo titolo mondiale della sua carriera. Già nel GP del Qatar del prossimo weekend avrà un primo match point.
GP Malesia: Acosta tra i Marquez, Aprilia sconfitta
Sul secondo gradino del podio sale Pedro Acosta, rimasto per dieci giri dietro ad Alex Marquez e poi non in grado di andare a riprendere Marc, che al momento del sorpasso subito dal fratello era già avanti di circa 1"7. Il pilota KTM può comunque essere soddisfatto del suo risultato a Sepang, ha ottenuto il massimo possibile con una RC16 che solamente lui riesce a portare nelle primissime posizioni.
Podio completato da Alex Marquez, che alla partenza della gara ha provato a dare battaglia a Marc, salvo poi doversi arrendere e accontentare del terzo posto finale nel GP della Malesia. La migliore Aprilia è quella di Ai Ogura, che al terzultimo giro ha sorpassato Marco Bezzecchi e ha provato a recuperare sulla Ducati numero 73 del team Gresini, ma il pilota giapponese non è riuscito a sferrare un attacco per cercare di prendersi il podio finale.
Bezzecchi ha fatto un errore all'ultimo giro ed è stato scavalcato anche da Enea Bastianini, che così ha piazzato in top 5 la KTM del team Tech3. Alle spalle del pilota factory Aprilia ci sono altri italiani, Luca Marini su Honda e Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46. Top 10 chiusa da Brad Binder e Franco Morbidelli. Disastrosa gara di Pecco Bagnaia, solo tredicesimo oggi.
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Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori
Oltre all'allungo di Marquez su Martin e Bezzecchi nella classifica piloti, bisogna registrare che Ducati è davanti ad Aprilia nel campionato costruttori. La casa di Noale rischia di perdere entrambi i titoli in un 2026 che sembrava l'anno giusto per assicurarsi una corona iridata in MotoGP per la prima volta nella sua storia.
CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
- Marc Marquez 399 punti
- Jorge Martin 355 punti (-44)
- Marco Bezzecchi 332 punti (-67)
- Pedro Acosta 295 punti
- Ai Ogura 278 punti
- Fabio Di Giannantonio 265
- Raul Fernandez 236
- Alex Marquez 197
- Pecco Bagnaia 173
- Enea Bastianini 134
- Fermin Aldeguer 125
- Brad Binder 118
- Luca Marini 117
- Fabio Quartararo 79
- Diogo Moreira 78
- Franco Morbidelli 65
- Johann Zarco 51
- Joan Mir 33
- Jack Miller 31
- Alex Rins 29
- Toprak Razgatlioglu 18
- Maverick Vinales 14
- Iker Lecuona 11
- Augusto Fernandez 6
- Pol Espargaro 5
- Somkiat Chantra 3
- Takaaki Nakagami 3
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
- Ducati 537 punti
- Aprilia 529 punti
- KTM 348
- Honda 178
- Yamaha 105
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