Allungo di Marquez su Martin, titolo più vicino per il ducatista; che già in Qatar può confermarsi campione. Aprilia KO a Sepang.

Marc Marquez fa bottino quasi pieno nel Gran Premio della Malesia. Dopo il secondo posto nella sprint race , si è imposto nella gara lunga a Sepang. Il campione in carica MotoGP ha dominato, non commettendo nessun errore e compiendo la sua missione di ottenere il massimo dei punti. Con la vittoria di oggi porta a 44 punti il vantaggio sull'assente Jorge Martin nella classifica generale. Con tre gran premi ancora da disputare, il pilota Ducati si è messo in un'ottima posizione per conquistare il decimo titolo mondiale della sua carriera. Già nel GP del Qatar del prossimo weekend avrà un primo match point.

GP Malesia: Acosta tra i Marquez, Aprilia sconfitta

Sul secondo gradino del podio sale Pedro Acosta, rimasto per dieci giri dietro ad Alex Marquez e poi non in grado di andare a riprendere Marc, che al momento del sorpasso subito dal fratello era già avanti di circa 1"7. Il pilota KTM può comunque essere soddisfatto del suo risultato a Sepang, ha ottenuto il massimo possibile con una RC16 che solamente lui riesce a portare nelle primissime posizioni.

Podio completato da Alex Marquez, che alla partenza della gara ha provato a dare battaglia a Marc, salvo poi doversi arrendere e accontentare del terzo posto finale nel GP della Malesia. La migliore Aprilia è quella di Ai Ogura, che al terzultimo giro ha sorpassato Marco Bezzecchi e ha provato a recuperare sulla Ducati numero 73 del team Gresini, ma il pilota giapponese non è riuscito a sferrare un attacco per cercare di prendersi il podio finale.

Bezzecchi ha fatto un errore all'ultimo giro ed è stato scavalcato anche da Enea Bastianini, che così ha piazzato in top 5 la KTM del team Tech3. Alle spalle del pilota factory Aprilia ci sono altri italiani, Luca Marini su Honda e Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46. Top 10 chiusa da Brad Binder e Franco Morbidelli. Disastrosa gara di Pecco Bagnaia, solo tredicesimo oggi.

MOTOGP MALESIA 2026, RISULTATI GARA: LA CLASSIFICA FINALE A SEPANG

MotoGP Malesia 2026, risultati Gara: la classifica finale a Sepang

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

Oltre all'allungo di Marquez su Martin e Bezzecchi nella classifica piloti, bisogna registrare che Ducati è davanti ad Aprilia nel campionato costruttori. La casa di Noale rischia di perdere entrambi i titoli in un 2026 che sembrava l'anno giusto per assicurarsi una corona iridata in MotoGP per la prima volta nella sua storia.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Marc Marquez 399 punti Jorge Martin 355 punti (-44) Marco Bezzecchi 332 punti (-67) Pedro Acosta 295 punti Ai Ogura 278 punti Fabio Di Giannantonio 265 Raul Fernandez 236 Alex Marquez 197 Pecco Bagnaia 173 Enea Bastianini 134 Fermin Aldeguer 125 Brad Binder 118 Luca Marini 117 Fabio Quartararo 79 Diogo Moreira 78 Franco Morbidelli 65 Johann Zarco 51 Joan Mir 33 Jack Miller 31 Alex Rins 29 Toprak Razgatlioglu 18 Maverick Vinales 14 Iker Lecuona 11 Augusto Fernandez 6 Pol Espargaro 5 Somkiat Chantra 3 Takaaki Nakagami 3

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP

Ducati 537 punti Aprilia 529 punti KTM 348 Honda 178 Yamaha 105