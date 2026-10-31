Benelli
ha deciso di alzare la posta. A EICMA 2026 la Casa di Pesaro porterà due anteprime assolute ancora coperte dal riserbo e, novità vera, un concept: un passo che il marchio non compiva da tempo, visto che si tratta della prima volta nella sua storia recente. Il prototipo sarà dedicato a soluzioni tecniche su cui sta lavorando il team italiano.
L'appuntamento è fissato per martedì 3 novembre alle 12.00, quando le novità verranno svelate allo stand Benelli, nel Padiglione 6 (stand B20). Per ora nessun dettaglio sui modelli inediti: le risposte arriveranno solo a Milano.
La TRK 602 X diventa realtà
Il nome già noto, ma tra i più attesi, è quello della TRK 602 X. La crossover era stata mostrata in anteprima lo scorso anno e a EICMA 2026 si presenterà in versione definitiva. Ha un compito non banale: raccogliere l'eredità della TRK 502, un modello capace di superare le 30.000 immatricolazioni in Italia. L'arrivo nelle concessionarie è previsto entro la primavera 2027.
Gli aggiornamenti per il 2027
Accanto alle novità assolute, Benelli rinfresca buona parte della gamma per il model year 2027. Questi i ritocchi principali:
- TRK 702 e TRK 702 X: grafiche nuove e display TFT da 7 pollici con navigazione cartografica oppure turn-by-turn.
- Leoncino Bobber 400: disponibile anche con cambio automatico robotizzato.
- Famiglia BKX: TFT da 5 pollici e parabrezza dal profilo rivisto.
Nuova immagine e Charity Race
La fiera milanese sarà anche l'occasione per presentare una nuova immagine del marchio. Benelli ha poi confermato la sua presenza alla Champions Charity Race, la gara benefica in programma nell'area MotoLive
: dopo il successo dello scorso anno, torneranno in pista la TRK 702 X e Francesco Muratori, a caccia del bis. Nel corso della settimana lo stand ospiterà inoltre eventi e ospiti sul palco. Il 3 novembre si capirà quanto il concept anticipi davvero il futuro della Casa pesarese.
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