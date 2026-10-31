Benelli ha deciso di alzare la posta. A EICMA 2026 la Casa di Pesaro porterà due anteprime assolute ancora coperte dal riserbo e, novità vera, un concept: un passo che il marchio non compiva da tempo, visto che si tratta della prima volta nella sua storia recente. Il prototipo sarà dedicato a soluzioni tecniche su cui sta lavorando il team italiano.

L'appuntamento è fissato per martedì 3 novembre alle 12.00, quando le novità verranno svelate allo stand Benelli, nel Padiglione 6 (stand B20). Per ora nessun dettaglio sui modelli inediti: le risposte arriveranno solo a Milano.

La TRK 602 X diventa realtà

Il nome già noto, ma tra i più attesi, è quello della TRK 602 X. La crossover era stata mostrata in anteprima lo scorso anno e a EICMA 2026 si presenterà in versione definitiva. Ha un compito non banale: raccogliere l'eredità della TRK 502, un modello capace di superare le 30.000 immatricolazioni in Italia. L'arrivo nelle concessionarie è previsto entro la primavera 2027.

Gli aggiornamenti per il 2027

Accanto alle novità assolute, Benelli rinfresca buona parte della gamma per il model year 2027. Questi i ritocchi principali:

TRK 702 e TRK 702 X: grafiche nuove e display TFT da 7 pollici con navigazione cartografica oppure turn-by-turn.

Leoncino Bobber 400: disponibile anche con cambio automatico robotizzato.

Famiglia BKX: TFT da 5 pollici e parabrezza dal profilo rivisto.

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