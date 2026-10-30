La Polini Minibike 910 RS si rifà il look: la "minimoto dei campioni" per sognare la pista

La rinnovata Polini Minibike 910 RS debutta a EICMA 2026: stile fresco e anima da vera racing bike. I dettagli.

Qualunque bimbo col sogno di diventare un grande pilota, ha cominciato dalle minimoto. Tantissimi i marchi a disposizione dei più piccoli, incluso Polini, che ad EICMA 2026 tra i tanti prodotti (oltre 200 tra novità e aggiornamenti) porterà anche la rinnovata Minibike 910 RS, dal nuovo look ma con l'immutato design racing che la contraddistingue. Ricordiamo che non a caso sono le "minimoto dei campioni": le Polini hanno infatti accompagnato i primi passi di campioni del mondo come Valentino Rossi e Dani Pedrosa, ma anche Marco Melandri e Franco Morbidelli, solo per citare qualcuno.

Polini Minibike School Cup, progetto erede della Minimotor Polini Cup del 2025, sviluppato con OPES Motori Minimoto. Da ricordare infine che nel 2027 ci sarà la seconda edizione della, progetto erede della Minimotor Polini Cup del 2025, sviluppato con OPES Motori Minimoto. Una competizione pensata per i bambini dai 5 ai 9 anni con la filosofia "zero pensieri" a neanche 2000 euro di iscrizione e tutto incluso, compresa una delle 10 Polini 910S a disposizione, assegnata a sorteggio. Un modo per avvicinare i piccoli al mondo delle due ruote in un ambiente sicuro, educativo e divertente: l’obiettivo non è vincere, ma imparare.

Polini Minibike 910 RS

Prodotta nella sede di Alzano Lombardo, presenta una nuova livrea dal carattere moderno e sportivo, pensata per valorizzare le linee compatte di una minimoto nata per la pista e progettata per accompagnare i più giovani nel loro primo approccio alla guida. Un mezzo con cui un giovanissimo pilota può imparare progressivamente a conoscere il mezzo, gestire la frenata, impostare le traiettorie e usare l’acceleratore con sensibilità. Competenze che fanno parte della cultura racing, ma che rappresentano anche una base importante per sviluppare in futuro un approccio più consapevole e responsabile alla guida su strada.

Il telaio in lega leggera, la corretta distribuzione dei pesi e le ruote da 6,5” favoriscono una guida intuitiva e precisa, aiutando a prendere confidenza giro dopo giro. La vocazione sportiva del modello è confermata dal motore monocilindrico 2T raffreddato ad aria, dall’aspirazione lamellare nel carter, dalla frizione centrifuga a secco e dall’impianto frenante con dischi anteriori e posteriori da 122 mm. Leggera, compatta e reattiva, la 910 RS offre il giusto equilibrio tra facilità di utilizzo e sensazioni da vera mini racing bike.

Le nuove colorazioni completano l’identità del modello con un’immagine più attuale e riconoscibile. Una minimoto pensata per divertirsi, imparare e crescere in pista: ogni giro diventa un’occasione per affinare tecnica, controllo e consapevolezza, qualità importanti per sviluppare un approccio più responsabile alla guida anche in futuro. E per chi sogna le competizioni, la 910 RS può essere il primo passo verso il mondo racing e, magari, verso una storia da campione.

Caratteristiche tecniche principali

Motore

Monocilindrico 2T con cilindro in alluminio raffreddato ad aria, cilindrata 39,69 cc, alesaggio e corsa 36 x 39 mm, rapporto di compressione 16,2:1, carburatore SHA 14-14, aspirazione con valvola lamellare nel carter, avviamento a strappo, accensione elettronica a scarica induttiva, frizione a secco con masse centrifughe e silenziatore black rigenerabile.

Telaio e ciclistica

Telaio in lega leggera pressofusa a doppia trave diagonale, forcella rigida con steli in acciaio inox, ruote da 6,5”, pneumatico anteriore 90/65-6,5 e posteriore 110/50-6,5.

Freni

Disco freno anteriore e posteriore Ø 122 mm, pinze freno comandate tramite trasmissione a cavo.

Dimensioni

Lunghezza 945 mm, larghezza carena 240 mm, altezza sella 385 mm, serbatoio 1,8 litri, peso 18 kg.

La Polini Minibike 910 RS Aria è disponibile nelle versioni:

• Codice 143.000.253 — Minibike 910 RS Aria Bicolore 4,2

• Codice 143.000.263 — Minibike 910 RS Aria Bicolore 6,2

Prezzo al pubblico: € 1.560,00 + iva

100% Made in Italy