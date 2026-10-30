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Cosa rende così unico il British Superbike? Intervista a Steve Day di TNT Sports

Superbike
di Andrew McLarney
Brands Hatch BSB 4
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Il British Superbike Championship è diverso da qualsiasi altro campionato nazionale. Il pubblico gremisce il circuito come in occasione di un Gran Premio e le gare in pista regalano colpi di scena e imprevedibilità a ogni curva.
Due settimane fa siamo stati sull’iconico circuito di Brands Hatch per il gran finale dello Showdown BSB 2026. Uno dei circuiti più antichi e prestigiosi della Gran Bretagna, Brands Hatch ha offerto la cornice perfetta per vivere il campionato al suo meglio.
Durante la nostra visita abbiamo incontrato il commentatore Steve Day, la cui carriera televisiva lo ha portato ai massimi livelli del motociclismo. Dopo aver lavorato come commentatore per la trasmissione internazionale della MotoGP e seguito il World Superbike Championship per Eurosport, oggi Day è il telecronista principale del British Superbike per TNT Sports, il punto di riferimento per la copertura del motociclismo nel Regno Unito.
Nella nostra intervista esclusiva parliamo di ciò che rende il BSB un campionato così particolare: dalle complessità tecniche delle moto e dall’intensità delle gare, fino all’atmosfera creata dai suoi appassionati sostenitori. Esploriamo anche un segnale incoraggiante per la serie: il numero crescente di giovani tifosi che partecipano ai fine settimana di gara e il possibile significato di questa tendenza per il futuro del motociclismo britannico.

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British Superbike

diAndrew McLarney

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