MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Svelato il calendario BSB 2027: Assen torna mentre inizia una nuova era

Superbike
di Andrew McLarney
British Superbike ad Assen: quanto pubblico!
Seguici su Google News
Il calendario del British Superbike Championship 2027 è ormai definito: alcuni dei circuiti più iconici del Regno Unito e Assen saranno teatro delle sfide della prossima stagione.

La stagione, molto attesa, introdurrà la nuova piattaforma tecnica «Next Generation», pensata per offrire gare più combattute, una maggiore varietà di costruttori e un migliore controllo dei costi, consolidando al contempo il ruolo del BSB come principale campionato nazionale di motociclismo al mondo.
Dopo i test pre-stagionali, Oulton Park ospiterà il round inaugurale, seguito da Donington Park, Knockhill, Snetterton e Brands Hatch. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, il campionato tornerà poi per la seconda volta a Oulton Park, prima di fare tappa a Thruxton, Cadwell Park e Assen nella seconda parte dell’anno.
Donington Park e Brands Hatch ospiteranno infine altri round, che completeranno la fase conclusiva della stagione.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Rory Skinner ritorno in Ducati nel 2027? L'emergente del BSB sogna in grandeRory Skinner ritorno in Ducati nel 2027? L'emergente del BSB sogna in grande
Oli Bayliss sulle orme di papà Troy: il piano per arrivare nel Mondiale SuperbikeOli Bayliss sulle orme di papà Troy: il piano per arrivare nel Mondiale Superbike
British Superbike

diAndrew McLarney

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Rory Skinner BSB
Superbike

Rory Skinner ritorno in Ducati nel 2027? L'emergente del BSB sogna in grande

Oliver Bayliss espone le coppe sul podio del British Supersport
Superbike

Oli Bayliss sulle orme di papà Troy: il piano per arrivare nel Mondiale Superbike

giuliani-debutto-worldwcr-mondiale-femminile
Superbike

"Il treno che passa una volta": Luana Giuliani racconta il sogno Mondiale

Altre notizie

START_MXGP_PORTUGAL_2026

Calendario Motocross 2027, ultime novità: ora resta un solo nodo

Motocross
MotoGP: Luigi Dall'Igna difende la svolta regolamentare

MotoGP 850 vanno veloci come 1000? Dall'Igna non ha dubbi: "Passo che dobbiamo fare"

MotoGP
MotoGP: Jorge Martin leader Mondiale

Rivola chiede scusa a Martin dopo il poker Aprilia: "Un grave errore sulla pressione"

MotoGP
Assolombarda: il motorsport del futuro

Il motorsport presenta i numeri in Assolombarda e guarda all’Africa

CDM Club
Rory Skinner BSB

Rory Skinner ritorno in Ducati nel 2027? L'emergente del BSB sogna in grande

Superbike

Articoli popolari

Superbike: Danilo Petrucci e il rebus BMW

Petrucci svela il rebus della BMW ereditata da Toprak: "Ecco perchè non andiamo forte"

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez a Martin: "Bisogna accettare un taglio dello stipendio"

MotoGP
Davide Tardozzi

Insinuazioni su Ducati e Marquez: la risposta di Tardozzi

MotoGP
Alvaro Bautista disperato dopo la caduta in Gara 2 Superbike a Estoril

"Fa male", Alvaro Bautista si sfoga: a Jerez l'ultimo valzer in SBK?

Superbike
Marc Marquez

Alex Marquez avverte Ducati: bisogna aiutare Marc

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading