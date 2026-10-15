Il calendario del British Superbike Championship 2027 è ormai definito: alcuni dei circuiti più iconici del Regno Unito e Assen saranno teatro delle sfide della prossima stagione.



La stagione, molto attesa, introdurrà la nuova La stagione, molto attesa, introdurrà la nuova piattaforma tecnica «Next Generation» , pensata per offrire gare più combattute, una maggiore varietà di costruttori e un migliore controllo dei costi, consolidando al contempo il ruolo del BSB come principale campionato nazionale di motociclismo al mondo.

Dopo i test pre-stagionali, Oulton Park ospiterà il round inaugurale, seguito da Donington Park, Knockhill, Snetterton e Brands Hatch. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, il campionato tornerà poi per la seconda volta a Oulton Park, prima di fare tappa a Thruxton, Cadwell Park e Assen nella seconda parte dell’anno.

Donington Park e Brands Hatch ospiteranno infine altri round, che completeranno la fase conclusiva della stagione.