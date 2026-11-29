Il pilota piemontese, ancora in attesa di capire se potrà salire sull'Aprilia martedì, ha rivolto delle belle parole nei confronti del suo ormai ex compagno di squadra.

Francesco Bagnaia non ha avuto il finale che sperava con Ducati, ma non avrebbe cambiato né le valutazioni su una stagione 2026 disastrosa né la sua storia vincente in rosso. Certamente, sarebbe stato un modo più bello per salutare il team e il marchio con il quale è stato due volte campione del mondo MotoGP. Dopo l'infortunio al piede destro in Qatar, sperava di salire per un'ultima volta sulla Desmosedici, però un lieve ematoma cerebrale gli ha impedito di correre. Era comunque presente a Valencia, dove ha vissuto tantissime belle emozioni assieme alla sua squadra e dove potrebbe iniziare il nuovo capitolo con Aprilia, se otterrà il via libera dai dottori per partecipare al test di martedì. C'è ancora incertezza.

MotoGP, le belle parole di Bagnaia a Marquez

Ducati ha pubblicato un video nel quale si vede un discorso di Bagnaia rivolto anche a Marc Marquez, al quale ha dedicato parole di grande rispetto a stima: "Voglio ringraziare Marc, perché sappiamo bene il contesto, sappiamo bene tutto quanto... Quando nel giorno del test del Mugello mi fu detto da Gigi, da Davide e da Mauro che il pilota che avrebbe sostituito Bastianini saresti stato tu, la vidi come un'opportunità. Penso che diversi piloti si sarebbero potuti arrabbiare, io ho cercato di vederla come un'occasione di crescita. Nel team sei stato un riferimento da subito, ho cercato di imparare molto, dall'approccio al modo di lavorare".

Pecco ha ammesso di avere un grande rimpianto riguardante i due anni da compagno di squadra di Marc, anche se l'esperienza gli è stata comunque utile per provare a diventare un pilota migliore: "Mi dispiace molto, avrò sempre il rammarico di non essere riuscito a girare in pista al 100% per lottare con te. Però è stato un piacere e un onore condividere il box. Sei uno dei piloti più grandi della storia. Sai l'ammirazione che provo per Valentino Rossi, ma devo dire che sei stato e sei una grandissima ispirazione. Ti ringrazio".

Quando Marquez è arrivato nel box Ducati, qualche fanatico aveva immaginato che Bagnaia sarebbe stato una sorta di nemico dello spagnolo, in virtù del rapporto pessimo tra quest'ultimo e Valentino Rossi, idolo e amico di Pecco. Uno scenario folle da ipotizzare. I due hanno instaurato un buon rapporto e il discorso finale fatto dal pilota piemontese è l'ennesima grande dimostrazione del suo valore umano.