Sprint senza punti per il campione MotoGP, prossimo al ritiro e che immaginava un epilogo diverso oggi: una sanzione lo ha danneggiato pesantemente, ma domenica proverà a chiudere in bellezza.

Vedere Marc Marquez al tredicesimo posto nella classifica finale di una gara è qualcosa di assolutamente anomalo, però è anomalo anche il motivo che lo ha portato a concludere la sprint race a Valencia in tale posizione. Ma andiamo per passi.

Nel momento della partenza i semafori non si sono spenti, la Ducati dello spagnolo si è surriscaldata parecchio fino a prendere fuoco. Vista la situazione, lui è avanzato di qualche metro rispetto alla sua casella finché ha dovuto lasciare la moto fumante sull'asfalto perché aveva iniziato a sentir scottare le cosce. È poi corso al box per poter salire sulla seconda moto, successivamente è stato comunicato che avrebbe dovuto scontare due long lap penalty: aver lasciato la griglia e aver cambiato moto rappresenta un'infrazione della procedura di partenza. Il regolamento non tiene conto dei fattori esterni (come i problemi tecnici ai semafori) che possono condizionare i piloti, quindi è scattata la sanzione.

MotoGP Valencia: Marquez risponde sulla sanzione

Al dieci volte campione del mondo è stato permesso di partire nuovamente dalla seconda casella della griglia, però con due long lap da effettuare non c'erano chance di vederlo arrivare in zona punti. Interpellato da Sky Sport MotoGP sull'argomento: "Regolamento alla mano, è start delayed. Se vai fuori dalla griglia per un motivo o per un altro viene dato un doppio long lap. Penso che per il futuro il regolamento cambierà un'altra volta. Lo dico con il sorriso, perché ormai il campionato è chiuso, ma non è stato giusto: siamo stati fermi dieci secondi con i semafori rossi per un errore di non so chi. Siamo in MotoGP... Per me era giusto far rientrare tutti, verificare che tutto fosse a posto e poi ripartire. Domenica avremo un altro giorno molto bello. Oggi mi sono divertito nei primi cinque giri. Bezzecchi avrebbe vinto lo stesso".

Ducati, parla Tardozzi

Anche Davide Tardozzi, team manager Ducati, è intervenuto sull'argomento e ha fornito la sua versione: "È stata esposta bandiera rossa ed è stata data partenza ritardata, non interruzione di gara. Se fosse stata interrotta la gara, avremmo potuto cambiare la moto senza incorrere in nessun long lap. Il regolamento è stato interpretato nel modo giusto. Il problema è uno, ovvero che lo start delayed è determinato dall'inefficienza del semaforo. Il problema non l'ha creato Marc. Questo è il rammarico".

Domenica l'addio di Marc alla MotoGP

Il decimo titolo mondiale è stato conquistato nello scorso weekend a Portimao, quindi Marquez non vuole alimentare troppe polemiche a Valencia, dove domenica correrà la sua ultima gara in MotoGP. Chiudere con una vittoria prima del ritiro sarebbe un finale da sogno, però Marco Bezzecchi con l'Aprilia sembra avere un passo superiore a tutti. In ogni caso, anche essere sul podio sarebbe un bel modo di terminare la sua avventura nel Motomondiale.