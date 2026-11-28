Marc Marquez se ne va esattamente come è arrivato: come un fulmine a ciel sereno.

L'annuncio è piombato sul paddock di Valencia venerdì, durante le prime libere, a soli cinque giorni dalla conquista del decimo titolo mondiale della sua carriera. Una semplice inquadratura e dei fogli stampati: un fulmine a ciel sereno per tutto il mondo dello sport, esattamente come quando vinse il suo primo mondiale da rookie. E ora, Domenica sarà la sua ultima gara in MotoGP.

Il ragazzino di Cervera

Ha vinto il primo mondiale nel 2013, suo primo anno in MotoGP , dimostrando di che pasta fosse fatto quel ragazzino di Cervera. Si è confrontato con i grandi di quell'epoca con una sfrontatezza che lo ha fatto amare da molti e inimicare ad altri. Ma nessuno dovrebbe mai mettere in dubbio il suo talento e la sua grandezza, che dipendono anche dal suo carattere.

Senza quell'arroganza, Marc Marquez non sarebbe Marc Marquez. Si è presentato così fin da subito e non ha mai smesso: in pista nessuno è più forte di lui, e ce lo ha sempre dimostrato, anno dopo anno, nonostante infortuni e avversari che hanno provato a fermarlo.

Fuori dalla pista, invece, è sempre rimasto quel ragazzino che ama le moto e vuole vincere: rispettoso, pronto a parlare e con la battuta sempre sulla punta della lingua. Chi sostiene il contrario si lascia spesso condizionare da polemiche vecchie e ormai superate.

Un addio in stile Marquez

Non volevo annunciarlo prima, perché so che i riflettori sarebbero stati puntati solo su di me. Questo weekend ci sono tanti piloti che chiudono la loro carriera in MotoGP e altri che cambieranno team: loro si meritano l'attenzione." Anche in conferenza ha avuto un pensiero per i colleghi: "

L'abbraccio tra Marc Marquez e Dani Pedrosa alla fine della conferenza stampa a Valencia

Nella conferenza stampa straordinaria, a tratti commosso, ha spiegato di aver preso la decisione a Motegi: soffriva fisicamente e i risultati, ha detto, coprivano la reale situazione. Il fulmine, quindi, covava da tempo. Ha anche chiesto di fare una foto con tutti i piloti, e a ognuno ha riservato un abbraccio e una frase sussurrata all'orecchio, oltre alle parole rivolte a tutti: “grazie a tutti, per me siete tutti vincitori per quanto rischio vi assumete in questo sport, ricordate di ascoltarvi sempre.” Quanto al futuro, ha detto di non aver ancora deciso cosa farà.

Il fulmine che colpisce

Il fulmine ha la caratteristica di arrivare inaspettatamente, come è arrivato il primo infortunio di Marquez, e con lui tutti gli altri: dal primo incontro con la diplopia, quando temette di non tornare, nel lontano 2011, fino a quel giorno di luglio a Jerez, nel 2020. Ma Marc Marquez si è sempre rialzato, assorbendo il colpo e diventando più forte dopo quella scarica di energia.

Il fulmine è luce: quella che vediamo negli occhi di Marquez ogni volta che sale sulla sua moto, con la stessa fame dell'inizio della carriera.

Il fulmine è anche una scarica, come quella che ha provato tornando su una moto competitiva, prima con Gresini e poi con la Ducati ufficiale. Quando tutto sembrava perso, Marquez è riuscito a rinascere e a mostrare di nuovo a tutti la sua immensa grandezza. Dieci titoli mondiali otto dei quali in top class, sono il modo più semplice per misurare cosa lascia. La traccia di questo fulmine la vediamo anche in tutte le lotte in pista che tanto fanno emozionare gli appassionati, Marquez non si è mai tirato indietro a un duello all’ultima staccata: mancherà molto.

E adesso?

A questo punto ci sembra normale chiederci: esisterà mai un altro Marc Marquez?

Siamo certi che nella griglia di MotoGP ci siano tanti grandi talenti, da Pedro Acosta a Fabio Quartararo. Ma vedremo mai un fuoriclasse del calibro di quel ragazzino di Cervera, capace di essere insieme sfrontato e rispettoso, capace di soffrire e rialzarsi più volte, e di lasciare la scena proprio mentre pensava più ai colleghi che a sé stesso? Forse la domanda non è tanto se arriverà un altro Marquez, ma se la MotoGP sia pronta a un'epoca senza di lui.