Colpi di scena nella "prima partenza" della Sprint di scena a Valencia. Cos'è successo e perché hanno sanzionato Marc Marquez

È successo di tutto alla partenza, anzi non-partenza della Sprint MotoGP del GP Valencia . A partire dal semaforo che non si spegne, che quindi provoca le proteste di tutti i piloti che alzano la mano frustrati. Non solo, poco dopo ecco la Ducati di Marc Marquez che sprigiona un'intensa fumata bianca, prima che il #93 salti giù di colpo perché non solo fiamme, è andata a fuoco (surriscaldamento della frizione). E per il #93 arriva una sanzione: partenza per il giro di ricognizione dalla pit lane, posizione originaria in griglia e poi doppio Long Lap da scontare durante la corsa. Si ripartirà per una gara di 12 giri, uno in meno rispetto alla durata iniziale.

MotoGP Sprint "infuocata"

La sanzione a Marquez va da ricercarsi nel cambio di regolamento dovuto ad Austin 2025, chiudendo una falla del regolamento sull'abbandono della griglia di partenza. Ricordiamo: Marquez era schierato con gomme da bagnato su pista che si stava asciugando, a pochi minuti dal via ha lasciato la moto ed è corso al box per prendere la seconda moto. Questo ha provocato un effetto domino, molti piloti hanno seguito il suo esempio e la gara è stata bloccata, con partenza posticipata e piloti nuovamente in griglia senza passare dalla pit lane (era stato superato il limite di 10).

In seguito la FIM ha modificato il regolamento nel maggio 2025, per uniformare i protocolli quando i piloti lasciano la griglia prima del via e introdurre sanzioni più chiare. Nessuna distinzione quindi tra chi lascia la griglia per guai tecnici e chi lo fa per gomme/meteo. Il guaio tecnico alla Ducati #93 quindi costa caro a Marc Marquez... Poco prima però il semaforo acceso era durato a lungo, troppo a lungo, con proteste scattate prima dal fondo della griglia e poi nell'intera formazione GP schierata e pronta a partire. Tutto sistemato in seguito, l'ultima Sprint della stagione MotoGP 2026 è quindi scattata regolarmente.