Arriva una novità anche per quanto riguarda i collaudatori: Dani Pedrosa e KTM sono ai saluti, in questo 2026 si chiude la collaborazione.

KTM perde un suo perno dietro le quinte: Dani Pedrosa infatti non sarà più collaudatore del marchio austriaco a partire dalla stagione MotoGP 2027. Si chiude un capitolo durato 8 anni, in cui l'ex Honda HRC, assieme a Mika Kallio e successivamente a Pol Espargaro, ha dato una spinta importante nel processo di crescita di KTM, ma adesso a quanto pare è il momento dei saluti anche per lui. Come ufficializzato, rimarrà il solo Espargaro a guidare lo sviluppo della RC16 nella nuova era della classe regina del Motomondiale.

Dani Pedrosa ai saluti, la nota ufficiale KTM

Il team Red Bull KTM Factory Racing ringrazia Dani Pedrosa, che lascia il suo incarico di collaudatore ufficiale a partire dal 2027, dopo otto anni di proficua collaborazione. Pedrosa, vincitore di 31 Gran Premi in MotoGP e secondo in tre campionati del mondo della classe regina, è entrato a far parte di KTM dopo il ritiro dalle corse nel 2018 e ha contribuito allo sviluppo delle successive versioni della KTM RC16 MotoGP, che ha conquistato la sua prima vittoria nel 2020 e altre cinque, grazie a tre piloti diversi. Il suo impegno è stato fondamentale per la cura dei dettagli e gli elevati standard qualitativi.

Dani ha poi disputato quattro attesissime wild card nei Gran Premi con i colori Red Bull KTM: una nel 2021, due nel 2023 e una nel 2024, con un quarto posto al Gran Premio di San Marino del 2023 (e un podio nello Sprint al Gran Premio di Spagna del 2024). Oltre ai suoi compiti di test e sviluppo, Pedrosa ha rappresentato Red Bull KTM in eventi promozionali al di fuori dei weekend di MotoGP. La sua esperienza nelle corse e il suo approccio cordiale gli hanno permesso di entrare in contatto con i fan e di presentare il progetto a un pubblico più ampio. Tra i momenti salienti, la competizione con una KTM RC16 appositamente preparata su un lago ghiacciato contro vetture da corsa di alto livello e la partecipazione a un'esclusiva dimostrazione MotoGP al Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 del 2026. Il programma di test di KTM continuerà a contare sulla velocità e l'energia di Pol Espargaró.

Pit Beirer, Direttore Motorsport di KTM: “Dani ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della KTM RC16 da quando è entrato a far parte della famiglia KTM. La sua conoscenza, la sua esperienza e il suo speciale feeling con la moto ci hanno permesso di fare grandi passi avanti per il progetto. Il suo lavoro con piloti del calibro di Mika e Pol e con tutto il team di collaudo ci ha spinto ad arrivare dove siamo oggi, e il suo talento è sempre stato evidente: lo abbiamo potuto constatare fin dalle volte in cui ci ha entusiasmato con le sue wildcard. Dani si è sempre dimostrato disponibile a partecipare a nuovi eventi e a condividere nuove idee con noi, e non possiamo che ringraziarlo per la sua competenza e la sua passione.”