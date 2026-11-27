Ultimo giro per Marc Marquez : il campione in carica dice addio alla MotoGP dopo il titolo storico di Portimao, l'annuncio shock a Valencia.

Marc Marquez si ritira! Lo fa a modo suo, con una serie di fogli, iniziando da "Parleremo dopo" fino alla frase che vedete nell'immagine in copertina. Un colpo di scena che arriva appena festeggiato l'ultimo storico titolo MotoGP a Portimao, accolto dall'applauso di tutti gli uomini Ducati, dalla stretta di mano con Pecco Bagnaia (un gentleman, come l'ha definito Marquez), abbracci con la fidanzata e tutti i presenti, occhi sgranati negli altri box e qualche lacrima tra il pubblico presente. Dopo tante voci, l'annuncio appena prima del via delle FP1 MotoGP del GP Valencia si ritira! Lo fa a modo suo, con una serie di fogli, iniziando dafino alla frase che vedete nell'immagine in copertina. Un colpo di scena che arriva appena festeggiato l'ultimo storico titolo MotoGP a Portimao, accolto dall'applauso di tutti gli uomini Ducati, dalla stretta di mano con Pecco Bagnaia (un gentleman, come l'ha definito Marquez), abbracci con la fidanzata e tutti i presenti, occhi sgranati negli altri box e qualche lacrima tra il pubblico presente.

Il saluto Ducati

O forse non troppo colpo di scena, visto che era stato particolarmente evasivo sulla sua situazione anche nello scorso GP in Portogallo. Da tempo corre con un braccio e mezzo, come ha ammesso lui stesso, e anche il fratello Alex aveva dichiarato che avrebbe continuato solo se la motivazione e la passione fossero state più forte del dolore e della fatica fisica. Sarà Marc Marquez a fornire la versione definitiva della sua situazione, quando appunto sarà il momento di parlare, dopo l'attività in pista, anche se chiaramente da qui a domenica ora non si parlerà d'altro.

Anche perché, senza togliere meriti agli altri, innegabilmente parliamo dell'ultimo grande talento della MotoGP attuale... Questa la nota Ducati pubblicata subito dopo l'annuncio shock in diretta: "È ufficiale. Marc Marquez ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP, il Gran Premio di Valencia 2026 sarà la sua gara finale come pilota professionista e per il Ducati Lenovo Team. Il pilota spagnolo fornirà ulteriori aggiornamenti dalle 12:15 in una conferenza stampa al Circuit Ricardo Tormo, fino ad allora nessun membro Ducati Corse farà alcun commento".