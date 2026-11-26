Pecco Bagnaia, la rivelazione: il vero motivo del forfait a ValenciaMotoGP
Pecco Bagnaia racconta il vero motivo della sua assenza nel GP a Valencia. La speranza è di poter partecipare almeno ai test di martedì, i primi con Aprilia.
Il problema fisico in cui è incappato nell'incidente in Qatar non è solo quello al piede. Pecco Bagnaia svela la situazione in una conferenza stampa dedicata in questo giovedì di GP Valencia, a cui lui non può partecipare. La non idoneità non si riferisce infatti all'unico guaio finora noto, ma ad un piccolo ematoma alla testa dovuto a quella caduta, che ha spinto il personale medico a bloccarlo. Ducati ha preparato anche una Desmosedici dedicata, con una livrea speciale, che purtroppo non potrà guidare in pista ma che rimarrà un regalo per il pilota piemontese, ai saluti prima della nuova sfida con Aprilia. Novità che probabilmente dovrà aspettare fino all'anno prossimo, per il momento infatti è unfit anche per i test, ma intanto è ospite per un'ultima volta della squadra in rosso, anche se da spettatore stavolta.
Pecco Bagnaia e la sua Ducati speciale per il GP Valencia
Finale amaro con Ducati, speranza nei test Aprilia (se idoneo)
Come riportano i colleghi di Paddock-GP, lo stesso Pecco Bagnaia parlando ai giornalisti in un incontro tenuto in Ducati ha svelato la vera situazione. "Non parteciperò alla gara a causa di un piccolo ematoma alla testa" ha infatti dichiarato il piemontese, bicampione MotoGP con la Rossa. Aggiungendo anche gli attuali forti dubbi per i test successivi al GP, ma anche la speranza di poterci essere. "Per il momento i medici mi hanno negato la partecipazione ai test di martedì. Ma visto che mancano ancora cinque giorni, questo piccolo ematoma potrebbe addirittura scomparire, lo spero davvero. Se potessi partecipare ai test sarei molto tranquillo". Un peccato non aver chiuso con Ducati come si sperava, rimane comunque una parte fondamentale sia per la Rossa che per lo stesso Bagnaia, che come detto ha vinto i suoi due titoli in classe regina con questi colori. Ma l'impressione è che la testa sia già comunque alla prossima avventura in Aprilia, con annessa grande voglia di riscatto.