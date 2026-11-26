Il Gran Premio di Valencia non chiuderà soltanto la stagione MotoGP 2026: sarà anche l'ultimo appuntamento nel Motomondiale per il team Marc VDS

La squadra ha confermato l'uscita dal paddock dopo 17 stagioni consecutive, una decisione che porta via dalla griglia una delle realtà più longeve del campionato. La notizia arriva alla vigilia del weekend del Circuit Ricardo Tormo, quando ormai mancano pochi giorni alla fine di un ciclo. Con Marc VDS Moto2 in questa stagione gareggiano lo spagnolo Aaron Canet e il turco Deniz Oncu.

Una storia lunga 17 stagioni

Diciassette campionati sono un'eternità in un ambiente che cambia pelle in fretta, dove squadre e progetti nascono e spariscono nel giro di poche annate. Marc VDS è riuscita a restare nel giro per quasi due decenni, diventando una presenza fissa del paddock. Per ora non sono stati resi noti i motivi della scelta né eventuali piani futuri della struttura. La notizia è stata anticipata da Crash.net. A luglio scorso è scomparso il barone Marc Van der Straten, ricchissimo magnate dei birrifici, e finanziatore fin dall'inizio del team cui aveva dato il nome. Una perdita di questo rilievo potrebbe ovviamente aver influito sul cambio della programmazione dell'impegno nel Motorsport.

Continua l'impegno in Superbike

Da alcun anni Marc VDS è impegnata anche nel Mondiale Superbike con Sam Lowes e l'appoggio tecnico di Ducati. Per il 2027 si era parlato a lungo di un raddoppio dell'impegno, ma poi la formazione aveva rinunciato a il posto vacante è stato assunto da Go Eleven. Da due stagioni Marc VDS si è affacciata anche al Mondiale Endurance, con il team Elf Marc VDS Racing Team KM99, per il quale ha gareggiato anche il nostro Alex Delbianco . Non solo: Marc VDS nel 2026 è stato anche title sponsor dell'intero FIM World Endurance Championship. Viene il sospetto che il ridimensionamento in atto delle categorie inferiori, cioè Moto2 e Moto3, non appaghi più le esigenze di visibliità e la natura dell'impegno di strutture di questo genere.

Valencia, fine di un'epoca

Il saluto di Marc VDS cade in un momento simbolico. Il GP di Valencia segna infatti anche la conclusione dell'era delle MotoGP da 1000 cc, con la nuova stagione delle 850 cc pronta a partire già da martedì. Non è un caso isolato: il cambio di regolamento coincide con un ricambio profondo nel paddock, che vede uscire di scena diversi protagonisti di lunga data. Quello di Marc VDS è uno degli addii più pesanti di questo fine anno.