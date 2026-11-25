Il leader del campionato Moto2 sembra star perdendo lucidità nella fase decisiva della stagione, proprio come l'anno scorso.

Nel 2025 Gonzalez dominava ogni gara, finché non è arrivato il rookie Diogo Moreira, che ha spiazzato tutti con velocità e solidità. Anche in questo 2026 il pilota spagnolo sembra avere una marcia in più, eppure il vantaggio su Izan Guevara si è ridotto a soli 4.5 punti. Un risultato che va riconosciuto soprattutto al pilota maiorchino, cresciuto sempre di più nel corso della stagione e capace di lavorare con intelligenza.

Ma l'errore di Gonzalez a Portimão è stato fatale per un titolo così atteso?

Cos'è successo

Gonzalez partiva dalla decima casella e doveva rimontare, visto che Guevara scattava dalla terza posizione. Ma la gara si è messa subito male: il pilota del team Intact ha salvato una caduta quasi certa, ma ha rotto il cupolino della moto ed è scivolato nelle retrovie.

Il colpo di scena è arrivato con la caduta di Filip Salač , scivolato in mezzo alla pista e finito addosso a Van Den Goorbergh, Vietti e allo stesso Gonzalez. Nessuno ha riportato conseguenze, e tutti si sono rialzati subito.

A quel punto il protocollo è chiarissimo: dall'esposizione della bandiera rossa, i piloti hanno cinque minuti per rientrare ai box passando correttamente dalla pit lane, se vogliono partecipare alla ripartenza.

I due errori

Gonzalez, probabilmente ancora carico di adrenalina, ha provato prima ad accendere la moto, che aveva anche la gomma anteriore sgonfia. Dopo aver provato a ripartirci per qualche secondo, ha deciso di lasciarla ai commissari, ed è corso ai box. È qui che commette il primo errore: è rientrato senza la sua moto.

Il secondo errore è arrivato quando la moto è giunta in pit lane. Doveva entrare in modo regolamentare, ma per risparmiare tempo è stata fatta passare dalla parte sbagliata. Ed è così che Gonzalez si è giocato il proprio destino, anche se restava ancora il tempo per rimediare. Il team, invece, ha lasciato correre.

Nel frattempo il pilota non aveva ancora capito che non sarebbe ripartito: si era perfino cambiato. Vietti e Van Den Goorbergh, rientrati nel modo corretto, sono potuti ripartire, mentre Gonzalez ha lasciato per strada punti preziosissimi per il Mondiale.

Un precedente: Mahias a Portimão, 2018

Esiste un precedente che vale la pena segnalare, avvenuto proprio su questo circuito.

Nel 2018, a Portimão, si correva la nona gara del campionato Supersport. Il campione uscente Lucas Mahias era al comando con un grosso vantaggio sul secondo, il compagno di squadra Federico Caricasulo, ma all'ultimo giro arrivò una foratura alla gomma posteriore. Mahias era distrutto: quei punti sarebbero stati provvidenziali per il suo campionato, perché con quella vittoria avrebbe recuperato i 35 punti che lo separavano dal leader.

Mentre stava per rientrare ai box arrivò il colpo di scena: bandiera rossa per un incidente tra Hartog e Martinez. Il pilota francese tornò verso la sua moto e la rimise in pista, nonostante la gomma a terra. Aveva cinque minuti per rientrare e poter ripartire: nel giro di rientro cadde due volte, ma si rialzò e arrivò in pit lane percorrendo una stradina parallela alla pista, per risparmiare secondi preziosi. Tornò al box con la sua moto, ma fu squalificato per aver tagliato l’ultima curva. Il team GRT Yamaha, però, presentò ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), che annullò la squalifica e restituì la vittoria a Mahias.

Conclusione

Certo, con l'anteriore sgonfio, la moto di Gonzalez era davvero difficile da far ripartire e da riportare in tempo ai box. Il problema resta però un altro: né il pilota né la squadra hanno fatto davvero un tentativo. Mahias, in una situazione disperata, ha dato tutto per rientrare e concludere la gara, determinato a non lasciare punti così preziosi per la sua rincorsa. E, nonostante l'immediata squalifica, ha avuto ragione e si è portato a casa la vittoria (anche se poi il titolo andò a Sandro Cortese, con Mahias secondo).