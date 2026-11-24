Ducati ha centrato il quinto titolo mondiale piloti consecutivo e si appresta a pianificare la prossima stagione MotoGP. Il 2027 sarà un anno particolare, per le innovazioni tecniche previste dal regolamento. A Borgo Panigale hanno già le idee chiare: Gigi Dall'Igna ha confermato che la Casa italiana schiererà quattro Desmosedici GP ufficiali e altre due con specifiche inferiori.

L'assegnazione delle Desmosedici ufficiali

La squadra emiliana non ha nessuna intenzione di interrompere la storica scia di vittorie in MotoGP. Dal prossimo campionato non solo cambierà il regolamento della Top Class, con nuovi motori e combustibili, il passaggio dalle gomme Michelin alle Pirelli, l'aerodinamica ridotta. Ma sulle Rosse ci saranno nuovi piloti: restano Marc Marquez, nel team factory, e Fermin Aldeguer, che passa da Gresini a VR46. Esordiranno Pedro Acosta (Lenovo Ducati), Joan Mir (Gresini), Nicolò Bulega (VR46) e Dani Holgado (Gresini).

I vertici Ducati hanno deciso che l'equipaggiamento più avanzato verrà assegnato a Marquez, Acosta, Aldeguer e Mir, mentre Bulega e Holgado inizieranno la stagione MotoGP '27 con una specifica leggermente meno avanzata rispetto ai colleghi di marca.

Ducati in versione "4+2"

Tra pochi giorni, i costruttori inizieranno ufficialmente i test in pista a Valencia con le moto da 850cc che sostituiranno gli attuali modelli da 1000cc. Dovranno inoltre abituarsi agli pneumatici Pirelli, che prenderanno il posto di Michelin. Ducati dovrà sviluppare una Desmosedici praticamente da zero e, almeno per i primi mesi, non tutte le sue moto riceveranno gli stessi componenti.

Dall'Igna lo ha rivelato durante i festeggiamenti per il titolo mondiale di Marc Márquez. In un'intervista a Sky Sport MotoGP, il direttore generale di Ducati Corse ha confermato come intende distribuire le moto tra i tre team. "L'anno prossimo avremo quattro moto ufficiali e due moto di fascia inferiore. Svilupperemo sicuramente queste ultime in futuro", ha sottolineato l'ingegnere italiano.

Delle quattro moto ufficiali, due saranno nel box del Ducati Lenovo Team. Marc Marquez e Pedro Acosta avranno a disposizione la nuova Desmosedici GP27 , con tutti gli aggiornamenti che la casa madre svilupperà. Le altre due moto ufficiali saranno divise tra VR46 e Gresini racing. Fermin Aldeguer guiderà il prototipo ufficiale per il team di Valentino Rossi, come già confermato al momento dell'annuncio del suo ingaggio. Joan Mir riceverà la quarta Ducati ufficiale, come confermato dalla stessa squadra faentina al momento dell'annuncio del suo arrivo.

Il piano per il 2027

Questo non significa che Bulega e Holgado correranno con una moto vecchia. Infatti, nel 2027 sarà impossibile utilizzare una Desmosedici della stagione precedente, perché le moto attuali non saranno più valide con il cambio di regolamento. Le sei Ducati partiranno con la nuova generazione da 850cc, anche se le moto di Bulega e Holgado non avranno necessariamente tutti gli aggiornamenti introdotti sulle quattro moto ufficiali.

Ducati non intende mantenere questo divario per tutta la stagione, anche se non ha promesso che tutte e sei le moto saranno identiche. "Penso che il primo anno sarà caratterizzato da un'evoluzione continua, anche piuttosto significativa", ha spiegato Gigi Dall'Igna. "Decideremo strada facendo come gestire questi sviluppi".