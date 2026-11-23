Il campionato del mondo di MotoGP ha ufficialmente il nome del vincitore, Marc Marquez , e si avvia versa la pausa invernale. I piloti hanno l'abitudine (e il tempo) di godersi una meritata vacanza, ma fino a ieri in casa Marquez era vietato parlarne...

Dal Mondiale alle vacanze...

Il fenomeno di Cervera ha messo in bacheca il decimo titolo iridato in carriera. A Valencia sarà già tempo di pensare al prossimo Mondiale, alle nuove moto, al primo vero test 2027. Poi ci sarà il rompete le righe fino a febbraio e per Marc Marquez sarà tempo di festeggiamenti e comparse commerciali sparse per il mondo. Ma sarà anche tempo di programmare una vacanza insieme alla fidanzata Gemma Pinto, presente a Portimao come in quasi tutti i weekend di MotoGP.

Fino all'altro giorno era vietato parlare di ferie per scaramanzia. "Marc mi ha detto che finché non fosse successo quello che doveva succedere, non potevamo parlare di vacanze. Ora possiamo iniziare a parlarne, vediamo se si riesce a fare qualcosa", ha spiegato Gemma ridendo dal box Ducati, dove stavano ancora festeggiando la vittoria del titolo.

Una stagione incredibile

Questo aneddoto dice molto su come Marc ha vissuto questi ultimi mesi. Il pilota Ducati non voleva pensare ad altro che alla conquista del Mondiale, soprattutto dopo una stagione iniziata in salita. Ricordiamo che dopo la gara del Mugello, il 93 aveva oltre 100 punti in meno rispetto all'allora leader Marco Bezzecchi. Alla vigilia del Motomondiale 2026, Gemma non avrebbe mai immaginato che avrebbe dovuto affrontare tante difficoltà per mettere le mani sullo scettro della MotoGP. Si aspettava un campionato più tranquillo dopo la vittoria iridata del 2025. Invece a maggio è arrivato l'infortunio a Le Mans, l'intervento chirurgico e un altro periodo di recupero che ha ulteriormente complicato i piani del pilota spagnolo.

"Quando è iniziata la stagione, pensavo che sarebbe stata un'annata tranquilla, ma nella vita tutto prende sempre una piega inaspettata. Voglio solo esprimere la mia felicità", ha dichiarato la modella spagnola. "Sono al settimo cielo perché ce l'ha fatta di nuovo. Sono felicissima per lui, per tutto quello che ha raggiunto".

Una rimonta da record

Solo sei mesi fa, Marquez era in attesa di un altro intervento chirurgico alla spalla. Durante il Gran Premio di Francia, ha anche subito una frattura al piede ed è stato costretto a saltare anche la successiva gara a Barcellona. Il pluricampione ha ammesso che ci sono stati momenti in cui nemmeno lui aveva molta fiducia nelle sue possibilità.

Anche la gara a Portimao non è stata facile: partito alla grande ha progressivamente perso posizioni a favore delle Aprilia e altri avversari. Negli ultimi giri si trovava in nona posizione, esattamente quella che gli serviva per conquistare il campionato. E alla fine ha tagliato il traguardo in ottava posizione assicurandosi il titolo MotoGP '26.

Al Ricardo Tormo la mente sarà già proiettata al 2027, a fornire dati utili agli uomini Ducati per allestire il miglior pacchetto "rivoluzionato". Con le moto che avranno nuove gomme (Pirelli), nuovi motori (da 1000 a 850cc), un'aerodinamica meno incisiva, carburanti differenti. "L'anno prossimo si riparte da zero, sarà una sorpresa. Tutto è nuovo, vedremo cosa succederà, ma conosciamo Marc e... beh... sappiamo già com'è", ha concluso Gemma Pinto.