Cristian Gabarrini è stato il capo meccanico di Pecco Bagnaia dalla stagione MotoGP 2019. I due si separeranno dopo il GP di Valencia della prossima settimana, quando il pilota piemontese, due volte campione del mondo con Ducati, passerà all'Aprilia. L'arrivo di Marc Marquez ai box della Rossa coincide con un biennio difficile per l'allievo della VR46 Academy...

Gabarrini resta in Ducati

Pecco Bagnaia ha cercato di portare con sé il suo capotecnico nel passaggio in Aprilia. Ma il 54enne Gabarrini (cinque volte iridato: due con Stoner, due con pecco e una con Marquez), dopo una lunga riflessione, ha preferito restare in Ducati, dove affiancherà il neo acquisto Pedro Acosta. "La sfida di Aprilia era stimolante, ma ho preferito restare qui", ha ammesso in un'intervista ad 'AS'. "È stata una decisione difficile, ma penso che sia la cosa migliore per entrambi".

Il confronto con Marquez

Il giudizio complessivo è più che positivo", ha proseguito Gabarrini. "Ma è un peccato che questi ultimi due anni siano stati più difficili del previsto, ma resta comunque un'esperienza positiva e fantastica". Alcuni numeri parlano chiaro, basta guardare Otto stagioni insieme, precisamente dal debutto di Bagnaia in MotoGP nel 2019. Hanno vinto due titoli mondiali e due volte secondi. "", ha proseguito Gabarrini. "". Alcuni numeri parlano chiaro, basta guardare la classifica : Marc Marquez è primo con 431 punti, Pecco nono a quota 173. Il pilota di Chivasso ha vinto solo due Gran Premi negli ultimi due anni, nessuno nel 2026. Il fenomeno di Cervera ne ha vinto ben 18!

Il biennio 'horribilis' di Bagnaia

Come spiegare la debacle di Bagnaia nel 2025-2026? Difficile dare una spiegazione anche da parte di Cristian Gabarrini. "È difficile dirlo. Credo che solo Pecco lo sappia davvero. Ci sono diversi fattori. Di certo Pecco non si è sentito a suo agio con la moto negli ultimi due anni, come negli anni precedenti, e potrebbero esserci altri fattori al di là degli aspetti tecnici. È una combinazione di elementi che gli hanno causato difficoltà. Non sono in grado di spiegare le sue difficoltà negli ultimi due anni."

D'altronde il confronto con Marquez non è facile per nessuno. "E' una macchina da guerra", ha ammesso il capotecnico di Pecco. "Avere Marc dall'altra parte del box è qualcosa che nessun pilota può ignorare. Io vedo più aspetti positivi che negativi, e penso che sia uno stimolo molto positivo perché puoi analizzare i suoi dati, capire cosa fa di diverso e migliorare. Dall'altro lato, se Marc Marquez ti batte, ti batte Marc Marquez, e non è uno qualunque".

I grandi pregi di Marc

Due stagioni MotoGP in rosso, due titoli mondiali. Lo spagnolo è destinato a scrivere la storia di Borgo Panigale, al momento nessun rivale sembra potergli tenere testa. Cosa ha di tanto particolare il fuoriclasse di Cervera? "Marc si assume rischi enormi, come ha sempre fatto, ma evita certi tipi di errori. È molto saggio e mantiene il suo punto di forza, che è la curva a sinistra, dove è incredibilmente forte. Ha anche migliorato la sua capacità di comprendere istantaneamente le condizioni della pista, la moto e le gomme, soprattutto durante le gare. Si adatta molto rapidamente alle condizioni - ha concluso Gabarrini -. Riesce sempre a ottenere il massimo dal pacchetto tecnico".