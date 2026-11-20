Jorge Martin è ancora matematicamente in corsa per il titolo MotoGP, ma i 60 punti di distacco da Marc Marquez sono un abisso. A due Gran Premi dalla fine, con 74 punti in palio, il secondo posto in classifica finale è l'obiettivo più realistico. Dopo il weekend di Valencia sarà il momento di salutare l'Aprilia per vestire i colori della Yamaha.

L'ultima speranza iridata

Il destino non è più nelle sue mani, anche se una flebile speranza resta viva. "È possibile, questo è chiaro. Non dipende da me. Il mio unico controllo è cercare di vincere le quattro gare rimanenti, ed è quello che cercherò di fare. Sarò molto concentrato su ciò che so fare meglio, ovvero guidare una moto. È chiaro che non posso controllare quello che fa lui, quindi tutto può succedere. Questa è la MotoGP, e nello sport tutto può succedere".

L'infortunio nel momento clou

Dopo l'infortunio di Phillip Island le condizioni fisiche di 'Martinator' restano precarie, anche se in miglioramento. Il riposo nell'ultima settimana gli ha permesso di recuperare energie in vista di questo sprint finale del campionato. D'altronde Portimao e Valencia sono due piste che si addicono all'Aprilia: nel 2025 Bezzecchi ha trionfato su entrambi i circuiti. Resta un po' di amarezza per l'infortunio rimediato in Australia, nel momento clou della stagione MotoGP.

"È vero che è arrivato in un momento inopportuno", ha sottolineato Jorge Martin. "Ma guardando la situazione da una prospettiva più ampia, Marc si è infortunato, Marco si è infortunato e anch'io mi sono infortunato. Alla fine, siamo a pari merito. Ovviamente è un peccato, ma ripensandoci, all'inizio dell'anno non riuscivo nemmeno a indossare la tuta, e ora sto lottando per il Mondiale con due gare ancora da disputare. Il solo fatto di essere qui è già una vittoria".

Duello finale con Marquez

Il pilota madrileno numero 89 farà tutto il possibile per tenere vive le speranze iridate. Non resta che cercare di vincere sia la Sprint che la gara domenicale, in attesa di conoscere i risultati di Marquez. "È chiaro che proverò in tutti i modi a batterlo. Ma come ho detto, non sarò io a mettere fuori gioco Marc per poi cercare di vincere, perché per me non tutto è lecito. Si tratta di rimanere concentrati, cercare di vincere sabato e domenica, e poi, se si presenterà l'occasione, sarò lì pronto a coglierla".

Il secondo posto

Il secondo posto in classifica è in ogni caso un traguardo ambizioso. Ma non inorgoglisce Jorge Martin. "Non mi interessa, cioè, è chiaro che il terzo è meglio del quarto e il secondo è meglio del terzo. Ma il valore di un secondo o di un terzo posto per me è lo stesso di non essere campione alla fine. Non è una cosa a cui penso. Forse altri piloti ci pensano, ma non io. Cercherò di lottare per vincere, per me stesso, per finire bene con Aprilia, per chiudere questi due anni, che non sono stati facili, in bellezza. Alla fine, sono riuscito a ricostruirmi come pilota, e quel che sarà, sarà".