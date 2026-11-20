Marc Marquez bastano 14 punti per riconfermarsi campione del mondo di MotoGP. In caso di vittoria della Sprint sarà automaticamente il vincitore di questo Mondiale, oppure servirà arrivare due punti davanti a Jorge Martin. La priorità sarà quella di non correre rischi inutili. E intanto continuano ad aleggiare le voci di un un possibile ritiro anticipato.

Marquez ad un passo dal titolo

A Portimao ci sarà il primo vero match point iridato. Marquez tiene alta la concentrazione, non lascia spazio a distrazioni, né ad interviste esclusive. Serve un weekend senza cadute, per cercare di portare a casa un buon risultato... e magari il titolo MotoGP '26. Senza dover attendere l'ultimo round a Valencia. "Siamo super concentrati, cercando soprattutto di mantenere la stessa intensità, ma inevitabilmente vedo rischi ovunque. Perché? Perché ho un obiettivo in mente, che è di 14 punti, è quello che devo totalizzare tra le due gare senza dipendere da nessuno. Ma ovviamente, sono due gare di fila in cui il rischio in moto è sempre presente, ed è lì che dobbiamo cercare di controllare tutte le situazioni che sono alla nostra portata".

Portimao circuito speciale

Il circuito dell'Algarve conserva tanti ricordi per Marc Marquez. Qui ha ottenuto la sua prima vittoria spettacolare nel 2010, ripartendo dai box e arrivando primo dopo una rimonta epica. Poi, dopo il grave infortunio del 2020, è ritornato a correre in Portogallo l'anno seguente. "Vedremo se riusciremo a conquistare il campionato qui. Ma lo ripeto, l'importante è finire la gara. Non importa se è sabato, non importa se è domenica, non importa se è qui o a Valencia. Meglio qui che a Valencia, ma devo essere paziente e controllare tutto ciò che è in mio potere e non lasciarmi sfuggire nessun dettaglio".

Il rischio di un infortunio

Anche nei giorni scorsi il campione in carica della MotoGP ha cercato di minimizzare il rischio di cadute e infortuni. "Normalmente, 10 anni fa guidavo tre giorni a settimana, poi due, e ora guido solo un giorno tra una gara e l'altra quando ho un weekend libero. E questa settimana ho ovviamente dato la priorità a minimizzare i rischi. A casa ho usato il rullo da allenamento, andando in bicicletta. È vero che domenica non ce la facevo più e sono andato a fare un giro, giusto per prendere un po' d'aria fresca. Ma è anche vero che bisogna minimizzare i rischi il più possibile, perché ci sono due gare in arrivo, e non sono due gare qualsiasi, sono due gare una di seguito all'altra. Quindi, se ti succede qualcosa nella prima, te lo porterai dietro nella seconda".

Marc Marquez ha cambiato l'approccio alle gare dopo gli anni difficili alle prese con infortuni e operazioni. La stagione 2026 è un esempio lampante. "Nella seconda parte del campionato ho sempre cercato di anticipare i rischi, e credo che questo abbia portato a un minor numero di cadute o a una migliore gestione delle situazioni. Se ci pensate, è stata una seconda metà di stagione in cui non ho mai avuto meno cadute di quanto non ne abbia mai avute prima in carriera".

Le voci sul ritiro

La carriera del fenomeno di Cervera resta un argomento ampiamente dibattuto nel paddock della MotoGP. Alcuni giorni fa Stefan Bradl ha ipotizzato un possibile ritiro del fuoriclasse. Nessuna conferma, ma neanche nessuna smentita da parte di Marc. Sicuramente sarà ai ranghi di partenza nel 2027, poi saranno i risultati a disegnare il suo destino.

Le condizioni fisiche restano un grave handicap per il pilota numero 93, che ha dovuto cambiare forma di allenamento e stile di guida. "In questo momento sono totalmente concentrato sul finire questo campionato - ha commentato durante il primo giorno a Portimao -. Questo è il mio obiettivo principale. Certo, ho ancora due anni di contratto con la Ducati. Ma quest'anno è stato piuttosto difficile sotto certi aspetti, anche se sono ancora veloce... Quando fai fatica, ti diverti di meno. Quando hai dolore, ti diverti di meno... L'anno scorso tutto era più facile".