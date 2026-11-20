Inizia il fine settimana all'Autodromo do Algarve di Portimao: ecco com'è andata la prima sessione di prove libere MotoGP del GP Portogallo.

Marc Marquez chiuderà i conti, o i piloti Aprilia riusciranno a rinviare ancora la festa per l'iride MotoGP 2026? Questo lo sapremo domani dopo la Sprint o al più tardi domenica dopo il GP, intanto il fine settimana si apre con Marco Bezzecchi al comando, con Jorge Martin al seguito. Due Aprilia che quindi arginano i fratelli Alex e Marc Marquez, almeno in questa prima sessione del venerdì. Ma conta la sessione del pomeriggio per fare già un buon passo verso le qualifiche e le gare... Di seguito cronaca e classifiche delle FP1 appena concluse.

MotoGP Prove Libere 1 del GP Portogallo

Non mancano le voci su Marc Marquez, sibillino sulla sua situazione fisica e sul ritiro dalle corse. Davide Tardozzi però, interpellato da motogp.com, non ha dubbi: "Sarà al via al Buriram nel 2027? Assolutamente sì, nessun problema". E su Bagnaia, rimane la speranza di riaverlo per un'ultima gara insieme, quindi a Valencia, visto che per Portimao è arrivato il no. "I medici hanno detto che deve riposare per questa settimana. Lunedì o martedì ci sarà un altro controllo, ne sapremo di più" ha concluso Tardozzi.

Guardando alla pista. Ricordiamo la presenza di Augusto Fernandez per Toprak Razgatlioglu, impegnato nel recupero e che salterà anche i test di Valencia. Idoneo (ma con controlli da fare dopo questa sessione) Alex Marquez dopo l'ultimo intervento, ma in Ducati c'è ancora Iker Lecuona, stavolta però nella squadra factory al posto di Pecco Bagnaia, impegnato appunto nella riabilitazione dopo l'infortunio in Qatar e conseguente intervento al piede destro. In classifica, per buona parte della sessione comandano i fratelli Marquez, finché nel quarto d'ora finale non abbiamo il guizzo di Bezzecchi, che mantiene il comando fino alla bandiera a scacchi, seguito infine da Jorge Martin. 1-2 Aprilia quindi davanti ad Alex e Marc Marquez, il duello Ducati-Aprilia già si accende.

La classifica delle FP1 a Portimao