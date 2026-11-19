Da giorni Valentino Rossi è al centro dell'attenzione mediatica, con la pubblicazione della sua autobiografia "La mia storia". Tanti gli aneddoti della sua lunga e gloriosa carriera in MotoGP che vengono a galla. Dalla controversia con Marc Marquez nel 2015, che ha riaperto il dibattito sull'ipotetico calcio rifilato a Sepang, fino alla tragica morte di Marco Simoncelli.

La tragedia di Sepang nel 2011

Il circuito della Malesia è un crocevia fondamentale per Valentino Rossi. Non solo per la diatriba con Marquez , costatogli il mancato arrivo del decimo titolo mondiale. Sepang riporta alla mente una data tragica per il Dottore e tutti i fan della MotoGP: era il 23 ottobre 2011 quando perdeva la vita Marco Simoncelli, morto schiacciato sotto le ruote della moto di Rossi.

Una tragedia rimasta impressa nella memoria di molti tifosi, ma soprattutto di coloro che erano presenti in pista quel giorno. E soprattutto per Colin Edwards e Valentino Rossi, i due piloti che non riuscirono a evitare la collisione con il 'Sic'. L'italiano cadde al secondo giro dalla partenza, alla curva 11, sorprendendo i suoi due rivali con una virata verso l'interno della pista nel tentativo di attutire la caduta. Entrambi erano dietro di lui e non riuscirono a evitarlo. L'impatto fu così violento che il casco dell'italiano si staccò. Le ferite furono così gravi che non ci fu nulla da fare per salvargli la vita.

Il ricordo di Rossi

A distanza di quindici anni il ricordo resta indelebile nel cuore e nella memoria di Valentino Rossi. "Quando succede una cosa del genere, quando vedo un pilota cadere davanti a me, in una frazione di secondo cancello quell'immagine dalla mia mente. Fuori. Non è più in gara. Così Simoncelli: cancellato. Non c'è tempo per altro. Niente", inizia a raccontare il nove volte campione del mondo, colto di sorpresa dalla presenza di Marco in pista.

L'incidente è avvenuto così in fretta che non c'è stato tempo di reagire. "In un istante, in una frazione di tempo infinitesimale, proprio all'ultimo momento, mi rendo conto che quello che c'era lì era una moto, che era la moto di Sic, e che lui era lì, aggrappato ad essa, sdraiato accanto alla sua moto. Lo abbiamo colpito entrambi: prima Colin, poi io. Praticamente gli sono passato sopra e ho sentito l'impatto sotto le ruote".

La situazione apparve subito grave. Valentino Rossi aveva già compreso cosa fosse accaduto, ma restava viva una flebile speranza di salvezza. Fino all'annuncio della sua morte... "Il cerchione della Ducati si ruppe, ma riuscii a rimanere in piedi. Continuai, spinto dall'inerzia, e finii sull'erba all'interno della pista. Ero spaventato e confuso. Mi sembrava che fosse successo qualcosa di grave, anche se non troppo grave, perché non avevo la sensazione di aver colpito Marco frontalmente".

Il vuoto per la morte del 'Sic'

A quel punto il pilota di Tavullia rientrò ai box in scooter. "Mi diressi verso il box. Entrai e mi fermai. Uccio (Salucci, ndr) mi venne incontro. Era devastato. Mi disse: 'Gli è volato via il casco (di Simoncelli) ... Gli è volato via il casco'. Imprecai, chiusi gli occhi e dissi una parolaccia. Perché un casco è un casco, e se si rompeva la cinghia di chiusura, significava che l'impatto era stato devastante. Sui monitor iniziarono a comparire le immagini dell'incidente. Vidi il momento dell'impatto. Fui sopraffatto da un senso di desolazione totale e profonda. Mi sentivo responsabile di quello che era successo".

Ma lo shock finale arrivò con la conferma della morte di Simoncelli. La notizia fu data da papà Paolo, che si trovava in circuito e assistette in prima persona a tutto ciò che stava accadendo al figlio. "Aveva scavalcato il guardrail ed era andato da Marco. Gli aveva preso la mano e aveva capito. Aveva capito che suo figlio era morto", racconta il Dottore. Il paddock della MotoGP era diventato una "città fantasma", Vale rimase seduto per ore a terra con 'Uccio'. "Abbiamo fumato una sigaretta e poi un'altra, subito. Abbiamo pianto... Mi sentivo devastato. Non sapevo cosa dire o fare. Era come se mi avessero dato un pugno in testa. Ero stordito. Siamo rimasti lì in silenzio per un'ora, forse di più. Non ricordo di aver parlato con nessuno".

Un incidente inevitabile

Nei giorni seguenti ha visto e rivisto le immagini di quel tragico incidente, chiedendosi se avesse potuto evitare Marco. Con il passare del tempo, si trovano le risposte. E, forse la cosa più importante, si impara a perdonare se stessi. A essere consapevoli che ci sono cose nella vita che non si possono evitare. "La risposta è no. Ora lo so, e lo sapevo anche per un certo periodo dopo l'incidente. Ma in quei giorni immediatamente successivi alla morte di Sic, non avevo una risposta".

Al rientro in Italia, la stampa s'interrogava sul possibile ritiro di Rossi, giunto all'età di 32 anni. Tra l'altro i risultati con Ducati non erano particolarmente incoraggianti. "No, non ci pensavo. Non mi è nemmeno passato per la testa in quei giorni. Tutto, assolutamente tutto, il modo in cui era successo, faceva parte di questo sport. Marco lo sapeva, e aveva sempre amato correre. L'ho sempre saputo anch'io. E ho amato correre fin dall'inizio".