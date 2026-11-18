Joan Mir non si è ancora ripreso e salterà anche il Gran Premio del Portogallo. Lo ha comunicato Honda HRC Castrol mercoledì 18 novembre: sulla RC213V del maiorchino, a Portimao, salirà di nuovo Jake Dixon, già sostituto a Lusail.

Per il campione del mondo MotoGP 2020 la stagione si riduce ormai a un solo obiettivo, esserci a Valencia per chiudere l'ultima gara da pilota ufficiale Honda.

I sintomi tornati in Malesia

Il calvario di Mir va avanti da settimane. Dopo il GP di San Marino il 29enne spagnolo era rimasto fermo per quattro round a causa di una forte stanchezza, rientrando poi in Malesia. A Sepang però i sintomi si sono ripresentati: problemi alla vista e di debolezza muscolare, gli stessi che lo avevano già colpito in passato. Il risultato è stato il ritiro dalla gara malese e il forfait in Qatar.

Da allora Mir ha seguito il recupero da casa, sottoponendosi a una serie intensa di nuovi accertamenti in parallelo al programma di riabilitazione. Sono stati i medici a consigliargli di restare fermo anche in Portogallo. Il traguardo, secondo la nota di Honda, è la finale di Valencia. Ma allo spagnolo interessa sicuramente di più test del 1° dicembre, quando salirà per la prima volta sulla Ducati 850 del team Gresini, la sua nuova squadra dal 2027.

Dixon, seconda chance sulla RC213V

Il pilota britannico, impegnato con Honda nel Mondiale Superbike, in Qatar aveva portato a termine entrambe le gare, chiudendo 16° e 14° e conquistando due punti iridati nella gara della domenica. Quella di Portimao sarà la sua quarta apparizione in MotoGP, dopo le due del 2021 in sella a una Yamaha. Il tracciato dell'Algarve lo conosce: in Moto2 il suo miglior risultato è stato un sesto posto nel 2023, mentre quest'anno in Superbike non ci ha corso per la frattura al polso rimediata nei test in Australia, pur avendo completato 32 giri sul bagnato in un test invernale a gennaio.

Dixon non si monta la testa. "Ora conosco un po' meglio la Honda RC213V, quindi possiamo già riprendere da dove avevamo lasciato l'ultima volta", ha spiegato. "Naturalmente, con questa moto dovrò concentrarmi sull'adattare i miei riferimenti e le mie traiettorie. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: essere il più vicini possibile agli altri piloti Honda e diventare sempre più veloci in ogni sessione".

Rientra Luca Marini

Nel box ufficiale Dixon ritroverà Luca Marini , che in Qatar aveva saltato la gara della domenica per problemi fisici. Il pesarese ammette di aver pagato la fatica di Sepang: "Lo sforzo sostenuto in Malesia ha avuto un impatto maggiore di quanto immaginassi e avevo bisogno di questo periodo di recupero". E guarda già al congedo dalla squadra: "Questi tre anni non sono sempre stati facili, ma so che tutte le persone che mi sono state accanto hanno sempre dato il massimo".

Restano due weekend alla fine del campionato. Per Marini e Mir saranno gli ultimi in Honda, sempre che il maiorchino riesca davvero a presentarsi al via di Valencia.