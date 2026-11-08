Il box ufficiale Honda si svuota del tutto. Luca Marini non sarà al via del Gran Premio del Qatar: dopo il Warm Up della domenica a Lusail, il pilota e il team Honda HRC Castrol hanno deciso di comune accordo di fermarsi a causa di un affaticamento che il romagnolo si trascina da settimane. Con Joan Mir già assente, a difendere i colori della squadra ufficiale nella gara di stasera ci sarà soltanto Jake Dixon.

La griglia della MotoGP scende così a 16 piloti. Secondo Sky Sport, una partenza con così pochi protagonisti non si vedeva da Valencia 2011.

Il comunicato Honda HRC

La Casa giapponese ha affidato la notizia a una breve nota diffusa sui social, che chiarisce anche la priorità: recuperare il pilota per il finale di stagione. "A causa del suo persistente stato di affaticamento, Luca Marini e il team Honda HRC Castrol hanno deciso di ritirarlo dal Gran Premio del Qatar, per concentrarsi sugli ultimi due appuntamenti del Mondiale MotoGP 2026"

Marini aveva comunque preso parte al Warm Up del mattino, completando quattro giri lanciati. Il suo weekend in Qatar era stato fin qui in salita: 14° in qualifica e 13° al traguardo della Sprint del sabato.

"Il problema oggi ero io"

Che la situazione fosse delicata lo aveva fatto capire lo stesso Marini dopo la mini-gara. "Il problema oggi ero io. Non ho ancora forza e anche solo finire la gara non è stato facile", aveva ammesso. E ancora: "Mi dispiace per la squadra, perché vediamo che questo fine settimana c'è molto più potenziale. È come ieri, a Sepang e a Phillip Island: semplicemente non ho energia, non ho forza. Per il momento possiamo solo cercare di riposare e valutare nuovamente la situazione".

Il malessere viene da lontano. In Australia, Marini era stato costretto a fermarsi dopo le FP1: il responsabile medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, gli aveva riscontrato un'infezione virale. In Malesia era tornato in sella chiudendo settimo il Gran Premio, ma i giorni trascorsi in Italia prima della trasferta a Lusail non sono bastati a rimetterlo in piena forma.

Honda senza titolari, griglia ridotta all'osso

Per HRC è un colpo pesante. Anche Joan Mir è fermo per affaticamento e disturbi alla vista: rientrato in Malesia dopo sette settimane di stop, a Sepang era stato costretto a rientrare ai box per le vertigini durante la gara della domenica e non ha potuto affrontare la trasferta in Qatar. Al suo posto corre Dixon, pilota Honda nel Mondiale Superbike.