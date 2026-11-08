Quarto nel Mondiale Superbike 2026, Sam Lowes non si accontenta. Il pilota del team MarcVDS guarda già al 2027 con l'idea di alzare l'asticella e con un primo giudizio positivo sulle gomme Michelin, che dalla prossima stagione prenderanno il posto delle Pirelli. Le ha provate per la prima volta a fine ottobre e ne è uscito con più certezze che dubbi.

Unico ducatista al test di Jerez

Il 22 e 23 ottobre il Circuito de Jerez, che pochi giorni prima aveva ospitato l'ultimo round del campionato, è stato teatro dell'unico test invernale svolto finora. Tra i piloti Ducati in pista c'era soltanto Lowes, e per lui l'occasione era preziosa: durante l'anno non aveva mai avuto modo di girare con le coperture francesi, quindi il confronto diretto sullo stesso tracciato della gara gli ha dato un riferimento chiaro.

"Durante la stagione non ne ho avuto l'occasione, per questo nel test di Jerez era la cosa più importante per me", ha spiegato il britannico di passaggio a Eicma 2026. "Nel complesso sono rimasto piacevolmente sorpreso e penso che funzioneranno bene per noi. Naturalmente dobbiamo continuare a lavorarci, in particolare sulla gomma posteriore, che è davvero molto diversa dalla Pirelli. È un processo che proseguirà nei test invernali, e probabilmente gara dopo gara impareremo a capirle sempre meglio."

Dal 18° al 4° posto in tre anni

Il passaggio in Superbike, nel 2024, era stato una scelta voluta e ben preparata: il team MarcVDS lo ha accompagnato dalla Moto2 alle derivate di serie mettendogli a disposizione una Ducati V4R competitiva. L'anno da rookie si era chiuso in salita, con il 18° posto finale. Nel 2025 è arrivato l'ottavo, quest'anno il quarto: una crescita costante per il gemello di Alex Lowes, oggi pilota ufficiale Bimota.

Il prossimo gradino, a questo punto, è quello che porta alla lotta per le posizioni di vertice. E lo stesso Lowes lo dice senza giri di parole, legando le sue ambizioni ai cambiamenti regolamentari in arrivo, a partire dalla nuova regola di bilanciamento.

«Un campionato più equilibrato»

"Il 2027 sarà la mia quarta stagione in Superbike e penso sia il momento di fare un passo avanti. Spero che con i cambiamenti il campionato diventi più equilibrato, sarebbe meglio per tutti. Alcuni piloti arrivano dalla MotoGP e quelli che ci sono già migliorano sempre di più. Secondo me la nuova stagione sarà grandiosa e sono orgoglioso di poterne fare parte."

Nuove gomme, nuove regole e una griglia arricchita da chi sbarca dalla MotoGP: per Lowes il 2027 ha tutto per essere l'anno della svolta. Il lavoro sul posteriore Michelin proseguirà nei prossimi test invernali, dove si capirà se la buona impressione di Jerez troverà conferma.