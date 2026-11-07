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Bulega incorona Lecuona: «Sarà lui l'uomo da battere in Superbike nel 2027»

Superbike
di Elisabetta Lubrani
Superbike: Nicolò Bulega indica l'erede
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Nicolò Bulega ha già la testa alla MotoGP, ma prima di salutare la Superbike ha indicato chi dovrà raccogliere la sua eredità. Il campione del mondo WorldSBK 2026 non ha dubbi: il pilota da battere nella prossima stagione sarà Iker Lecuona. Un pronostico netto, accompagnato però da un'avvertenza legata ai tanti cambiamenti tecnici in arrivo.
Il pilota Ducati ospite al Salone di Milano, dove ha scherzato con i tifosi su una possibile gara a Phillip Island con Lecuona e Morbidelli, pur con un futuro ormai legato ai colori VR46.

Lecuona favorito, ma solo sulla carta

Il 2027 della Superbike sarà segnato da novità importanti su gomme, freni e carburante, e la capacità di adattarsi in fretta farà la differenza. Bulega lo sa bene, e per questo ha scelto le parole con attenzione. Prima la sentenza: "Senza dubbio, credo che Lecuona sarà l'uomo da battere il prossimo anno". Poi la precisazione, perché resta da capire come ogni pilota si troverà con le nuove condizioni, a cominciare dai pneumatici Michelin.

Un titolo oltre le attese

Guardando indietro, il ducatista parla di "un anno fantastico, davvero bello e indimenticabile". Sapeva di poter lottare per le vittorie, dopo una stagione precedente in cui era riuscito a battere più volte Toprak Razgatlioglu, ma ammette di non aspettarsi un bottino così ricco di successi. Il merito, secondo lui, va diviso tra la Borgo Panigale e il lavoro fatto a casa: "Ducati ha portato una grande moto. Io durante l'inverno mi sono preparato bene e abbiamo fatto una stagione davvero incredibile".

Il primo assaggio di MotoGP

La nuova sfida si chiama MotoGP, e Bulega ha già avuto modo di provare le 850 cc che caratterizzeranno il futuro della categoria, confrontandole con le moto attuali. Le differenze maggiori le ha notate su potenza ed elettronica. Le 1000 cc lo hanno impressionato: "Dal punto di vista del motore e della potenza è qualcosa di incredibile. Vanno così forte che non si riesce nemmeno a spiegare quanto vanno".
Anche le 850 cc offrono prestazioni di alto livello, con un comportamento però diverso. Sarà da lì che partirà il nuovo capitolo della carriera di Bulega, mentre in Superbike la caccia al suo trono comincerà con un nome già indicato dal campione uscente.
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Nicolò Bulega

diElisabetta Lubrani

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