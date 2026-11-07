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Qualifiche GP Qatar: Bezzecchi firma una pole mostruosa, Martin furioso con Acosta

MotoGP
di Matteo Bellan
Marco Bezzecchi impenna con la Aprilia RS-GP26 nelle Qualifiche MotoGP a Lusail, Qatar
MotoGP Qatar: Bezzecchi in pole position a Lusail
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Aprilia brilla con il pilota riminese a Lusail, ma Marquez è lì: Q2 da dimenticare per Martinator, che nel finale se l'è presa con Acosta.
Le Qualifiche MotoGP del Gran Premio del Qatar 2026 terminano con la pole position firmata da Marco Bezzecchi in 1'50"028, tempo che rappresenta il nuovo record del Lusail International Circuit. Il pilota Aprilia ha rifilato 266 millesimi alla Ducati di Marc Marquez e 299 a quella di Fabio Di Giannantonio.

MotoGP Qatar: chi ha superato la Q1

Fermin Aldeguer e Pedro Acosta sono stati i due piloti bravi a passare dalla Q1 alla Q2. Erano quelli più attesi e non hanno fallito l'obiettivo. Il primo dei non qualificati alla Q2 è stato Franco Morbidelli, che in scia alla Honda di Luca Marini ha firmato il terzo tempo della sessione e partirà tredicesimo sulla griglia di partenza, a fianco del fratello di Valentino Rossi e della Ducati di Iker Lecuona.
Il rookie Diogo Moreira scatterà dalla P16, vicino a Jake Dixon e Maverick Vinales. Considerando le assenze dei piloti Yamaha, ci saranno solamente diciotto caselle riempite in questo weekend MotoGP.
Classifica tempi Q1 Qualifiche MotoGP Qatar
MotoGP Qatar 2026, risultati Qualifiche: tempi e classifica Q1

Qualifiche: tempi e classifica Q2

Bezzecchi-Marquez-Diggia davanti nella Q2 e nella griglia di partenza, la seconda fila è aperta dall'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, che sarà affiancato da Pecco Bagnaia su Ducati e dal compagno di squadra Ai Ogura. Buon settimo tempo per Johann Zarco (Honda LCR), che al via avrà vicino la KTM di Acosta e la Ducati di Aldeguer.
Jorge Martin non è andato oltre l'undicesimo crono, dunque partirà dalla quarta fila, tra le KTM di Enea Bastianini e Brad Binder. Il pilota Aprilia si è arrabbiato con Acosta nel finale delle Qualifiche, dato che se lo è trovato davanti durante il suo ultimo time attack e ritiene che il connazionale non abbia fatto tutto il necessario per non ostacolarlo. Sicuramente, partire così indietro renderà molto complicate le sue gare del weekend.
Classifica tempi Q2 Qualifiche MotoGP Qatar
MotoGP Qatar 2026, risultati Q2: tempi e classifica

Griglia di partenza MotoGP a Lusail

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)
2. Marc Marquez (Ducati)
3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
-
4. Raul Fernandez (Aprilia)
5. Pecco Bagnaia (Ducati)
6. Ai Ogura (Aprilia)
-
7. Johan Zarco (Honda)
8. Pedro Acosta (KTM)
9. Fermin Aldeguer (Ducati)
-
10. Enea Bastianini (KTM)
11. Jorge Martin (Aprilia)
12. Brad Binder (KTM)
-
13. Franco Morbidelli (Ducati)
14. Luca Marini (Honda)
15. Iker Lecuona (Ducati)
-
16. Diogo Moreira (Honda)
17. Jake Dixon (Honda)
18. Maverick Vinales (KTM)

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Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

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