Dalla Supersport alla Superbike, Albert Arenas pronto al salto: una Ducati lo attende

Dopo il meritato successo in Supersport, il pilota spagnolo va verso il cambio di categoria nel 2027: salirà su una Panigale V4 R con l'obiettivo di sorprendere ancora.

Aver perso il posto in Moto2 a fine 2025 era stata una grande delusione, ma Albert Arenas non si è arreso e ha cercato la migliore soluzione possibile per rilanciare la sua carriera. Si è trasferito nel Mondiale Supersport salendo su una Yamaha R9 del team AS BLU CRU e ha dimostrato fin da subito la sua volontà di imporsi nella categoria. Con moto e squadra ha trovato la sinergia necessaria per riuscire a laurearsi campione del mondo al primo anno. Si tratta del suo secondo titolo mondiale dopo quello conquistato in Moto3 nel 2020.

Arenas vuole brillare anche in SBK

team Go Eleven. La squadra di Gianni Ramello raddoppierà il proprio impegno nella categoria e, dopo aver valutato anche Danilo Petrucci e Alessandro Delbianco, ha deciso di puntare su Arenas come Ha ricevuto offerte per rimanere nel WorldSSP con Yamaha (con promozione in SBK nel 2028) o accettando l’offerta di ZXMOTO, però il pilota catalano voleva fortemente il passaggio in Superbike e dovrebbe essere accontentato. Infatti, salvo colpi scena, nel 2027 correrà con la seconda Ducati Panigale V4 R del. La squadra di Gianni Ramello raddoppierà il proprio impegno nella categoria e, dopo aver valutato anche Danilo Petrucci e Alessandro Delbianco, ha deciso di puntare su Arenas come compagno del confermatissimo Lorenzo Baldassarri

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale della sua firma, ma ad EICMA il campione Supersport 2026 ha fatto comunque intendere che nel 2027 cambierà classe: “Posso dire che resterò nel paddock Superbike - ha detto ai microfoni WorldSBK - e non vedo l’ora di poter confermare il prossimo passo. Spero di essere ancora un rookie, vedremo“.

Se non ci saranno sorprese, Arenas sarà uno dei rookie della griglia Superbike 2027. Franco Morbidelli (Aruba Ducati), Brad Binder (ROKiT BMW), Jack Miller (Pata Maxus Yamaha) saranno gli altri piloti all’esordio nel campionato mondiale delle derivate di serie. Da rookie ha già vinto il titolo mondiale Supersport e da rookie spera di fare bene anche nel 2027.