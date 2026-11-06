Marc Marquez in Qatar: l'ultima bordata ai rivali dell'Aprilia

Marc Marquez ha la prima occasione per chiudere il campionato MotoGP in questo weekend. Ma c'è qualcosa che vorrebbe cambiare: la location. Ha pianificato il viaggio in Qatar in modo tale da trascorrere meno tempo possibile sul suolo arabo. E non tralascia di lanciare un'altra frecciatina ai rivali dell'Aprilia.

Festa iridata in Qatar?

Il campione in carica della Ducati si presenta al GP del Qatar con la sua prima possibilità matematica di conquistare il titolo MotoGP '26. Dopo aver recuperato uno svantaggio di 102 punti dai suoi rivali Aprilia,Marc Marquez arriva a Lusail con l'intenzione di mantenere la stessa strategia che gli ha permesso di ribaltare il campionato. Conosce bene i calcoli che gli consentirebbero di essere incoronato campione questo fine settimana, ma ritiene prematuro pensare di festeggiare il trionfo in terra araba. "Il titolo mi pare ancora lontano. Credo che debbano succedere troppe cose, sarebbe un errore pensare al titolo ora o avvertire il desiderio di conquistarlo subito. Dobbiamo procedere un passo alla volta".

Possono succedere molte cose, quindi dobbiamo mantenere la stessa concentrazione e la stessa mentalità di sempre". Il piano del weekend non cambia. "Cercare di dare il massimo fin dalle FP1, trovare i limiti, rimanere concentrati e poi vedremo dove si posizioneranno gli avversari, soprattutto le Aprilia". I 44 punti di vantaggio in classifica su Jorge Martin, a tre round dalla fine del Mondiale, non rappresentano un vantaggio che gli permetta di rilassarsi. "". Il piano del weekend non cambia. "".

I punti persi da Aprilia

Sembra incredibile quanto fatto dal pilota di Cervera, pensando ai 102 punti di svantaggio che accusava da Bezzecchi dopo la tappa al Mugello. La rimonta, però, non è stata possibile solo grazie al suo talento. "Per me, i momenti chiave sono stati i ritiri dell'Aprilia. Ho semplicemente fatto il mio lavoro, cercando di vincere le gare quando mi sentivo bene, quando non ero in difficoltà", ha sottolineato Marquez. Proprio per questo motivo sa di dover evitare errori che potrebbero compromettere il suo vantaggio. "Ora non posso essere io quello che regala punti... Un buon attacco è la migliore difesa".

Il ruolo di Alex Marquez

Alex Marquez ha avuto un ruolo centrale nella scalata al titolo mondiale di suo fratello maggiore. In diverse occasioni ha preferito non ingaggiare rischiosi duelli con Marc. "Ha saputo gestire i rischi, ed è a questo che servono i fratelli". Marquez considera logico che, quando c'è una differenza di interessi sportivi tra due fratelli, entrambi tengano conto della situazione dell'altro. "Tuo fratello sta lottando per un campionato del mondo. Gli lanceresti la moto addosso per vedere cosa succede? No".

A Lusail contro la sua volontà

In questo fine settimana di MotoGP Marc Marquez ha dovuto cambiare le sue abitudini di viaggio. Solitamente arriva in pista con un certo anticipo, gli piace sistemarsi con calma e prepararsi senza fretta. Stavolta ha fatto il contrario. "Preferirei essere altrove... Ho preso l'ultimo aereo disponibile e partirò con il primo che potrò, domenica". Non ha nascosto di non gradire la situazione e di essere costretto ad essere qui. Il timore più grande è che venga bloccato l'aeroporto per la ripartenza... "Abbiamo imparato che ci sono dei contratti e vanno rispettati".