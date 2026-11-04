Pedro Acosta sorprende anche KTM: ecco cosa rende speciale il futuro pilota Ducati

Il due volte campione del mondo tiene a galla il team di Mattighofen in MotoGP: il suo capotecnico spiega anche qualche aspetto interessante.

KTM ha fatto il possibile per trattenerlo, ma Pedro Acosta ha voluto fortemente il trasferimento in Ducati e sarà curioso vedere cosa farà il costruttore austriaco in MotoGP senza il suo fenomeno. Nelle ultime due stagioni è stato il 22enne nato a Mazarrón a portare con una certa costanza la RC16 nelle posizioni che contano. I risultati raccontano che ha fatto una enorme differenza rispetto ai colleghi di marchio.

Acosta VS gli altri piloti KTM: come è andata nel 2025 e nel 2026

Pedro Acosta superiore agli altri piloti KTM: non c'è storia

307 punti. La seconda migliore KTM è stata quella del compagno di squadra Brad Binder, undicesimo con 155 punti. I nuovi arrivati Enea Bastianini e Maverick Vinales del team Tech3 si sono classificati rispettivamente quattordicesimo (112 punti) e diciottesimo (72 punti). Ovviamente, nel caso di Vinales dobbiamo considerare l'infortunio alla spalla sinistra accusato al Sachsenring, un problema che gli ha fatto saltare un po' di gran premi e che lo ha condizionato anche nel 2026, dove finora ha messo assieme solo 14 punti (ventiduesimo posto in Nel campionato MotoGP 2025 il due volte campione del mondo ha chiuso al quarto posto della classifica finale con. La seconda migliore KTM è stata quella del compagno di squadra Brad Binder, undicesimo con 155 punti. I nuovi arrivati Enea Bastianini e Maverick Vinales del team Tech3 si sono classificati rispettivamente quattordicesimo (112 punti) e diciottesimo (72 punti). Ovviamente, nel caso di Vinales dobbiamo considerare l'infortunio alla spalla sinistra accusato al Sachsenring, un problema che gli ha fatto saltare un po' di gran premi e che lo ha condizionato anche nel 2026, dove finora ha messo assieme solo 14 punti (ventiduesimo posto in classifica generale ).

Nel Mondiale in corso è ancora Acosta il re KTM: 295 punti totalizzati e quarto posto in classifica. Bastianini decimo a quota 134 guida la seconda RC16 meglio piazzata. Binder è dodicesimo con 118 punti.

Per quanto riguarda i podi, Pedro in questo biennio ci è salito 12 volte nelle gare lunghe (spicca la vittoria in Austria nel 2026, la sua prima in MotoGP) e 11 nelle sprint race (vittorie in Thailandia e in Malesia nel 2026). L'unico altro pilota KTM in grado di salire sul podio in questi due anni è stato Bastianini: terzo posto nella gara lunga a Barcellona nel 2025 e terzo anche nelle sprint a Brno 2025 e ad Austin nel 2026.

Cosa dice il capotecnico di Pedro

Pedro Acosta: il capotecnico spiega i suoi "segreti"

Paul Trevathan, intervistato da TNT Sports, ha elogiato una delle tante qualità di Acosta, ovvero l'adattamento: "Si allena su tantissime moto diverse: motocross, flat track, trial, enduro e altro ancora. Mi manda foto di quando cade o si stacca una manopola, ma continua a guidare per tutto il giorno. Questa capacità di adattamento a cui si sottopone continuamente, cambiando sempre tutto, penso sia l'aspetto che trovo sempre più impressionante".

La velocità non sorprende quasi più, c'è anche altro a completare il "pacchetto Acosta". Il capotecnico del pilota KTM ha speso altre parole positive nei confronti dello spagnolo: "Con le nostre moto possiamo andare veloci, ma bisogna mettere insieme tutti i pezzi, e il modo in cui lui riesce a farlo durante un weekend – a volte frustrato, certo, a volte senza capire – ma il modo in cui riesce a ottenere il massimo dal pacchetto ogni settimana è la cosa straordinaria. Sta ottenendo prestazioni superiori al pacchetto, non prendiamoci in giro, questo è chiaro".

Ciò che sta facendo Acosta, impegnandosi al massimo per spremere la sua RC16, è una lezione per quei colleghi che magari si concentrano troppo sui difetti delle loro moto invece di cercare di provare a sfruttarne il potenziale al massimo possibile. Trevathan ne è sicuro: "Dimostra anche agli altri piloti che, se continui a lavorare sodo e a cercare di capire cosa hai e come usarlo, il problema non è sempre la moto. Quando si arriva al momento cruciale è un po’ frustrante, ma lui ci sta facendo fare bella figura". KTM deve ringraziare Pedro, non c'è dubbio.