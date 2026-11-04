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Fabio Quartararo: "Come un cane che non mangia da un mese"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Fabio Quartararo
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Dopo otto stagioni in MotoGP con la Yamaha, Fabio Quartararo attende la fine di questo campionato 2026 per passare in sella alla Honda. Il 27enne pilota francese negli ultimi anni fatica a trovare il feeling con la M1, ma non ha perso la fame di vittorie. In Qatar 'El Diablo' e la sua squadra non saranno in pista a causa delle tensioni in Medio Oriente tra USA, Israele e Iran.

Stagione da dimenticare

Un'annata da dimenticare per Quartararo, che può vantare un quinto posto in Catalunya come miglior risultato. La casa di Iwata si è forse concentrata troppo sul prossimo prototipo MotoGP, a causa dei cambi di regolamento in vigore dal 2027. Troppo ampio il gap dagli altri costruttori per perdere tempo ed energie su una moto che a fine campionato cambierà radicalmente. "Non abbiamo visto alcuno sviluppo sulla moto del 2026", ha confessato il pilota di Nizza ai microfoni di 'AS'. "Posso capirlo, visto che stiamo pensando al futuro... Ma come pilota, è incredibilmente frustrante vederci lottare per una posizione di cui non siamo contenti".
Tra Yamaha e il campione MotoGP 2021 ci sono state molte tensioni negli ultimi mesi. La situazione rischiava di precipitare, con Fabio a dir poco frustrato per la mancanza di risultati e di feeling con la moto. Tenersi tutto dentro non era facile e a volte ha sfogato a caldo la sua rabbia, anche davanti ai media. "A volte ho parlato troppo, ci sono stati momenti di tensione. Siamo giunti a un accordo tra di noi, ma è vero che bisogna mordersi la lingua, perché alla fine bisogna rispettare la propria squadra e il proprio marchio".
Fabio Quartararo

Fabio pronto al riscatto

Gli ingegneri della Yamaha hanno dedicato molto tempo al prototipo 2027. Di conseguenza non c'è stato nessuno sviluppo sulla moto 2026, con momenti davvero complicati per un pilota del calibro di Quartararo. "Gettare la spugna? Ci ho pensato, ma conoscendomi, è difficile. La gente mi dice: "Non correre rischi inutili e cerca di non infortunarti, così potrai iniziare bene i test e l'anno prossimo". Ma non ci riesco".
L'ultima vittoria di Fabio risale al GP di Germania del 2022, l'ultimo podio al 2023. Ma assicura di non aver perso fiducia e stima in se stesso. "Ho più fame di un cane che non mangia da un mese... So che quando avrò la moto che merito, sarà un po' difficile tornare ai vertici, perché alla fine non si può semplicemente risalire così. Ma so che l'anno prossimo daremo il massimo".
Dalla prossima stagione MotoGP sarà un pilota HRC. Il marchio dell'Ala dorata non sta vivendo un buon momento, eppure 'El Diablo' ritiene di aver preso la decisione migliore per il suo futuro. "Ho scelto Honda perché è il progetto in cui ho creduto di più e perché ho visto cose che mi sono piaciute fin da dicembre", ha spiegato Quartararo. L'alternativa era Aprilia, ma ha preferito firmare con il colosso giapponese...

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