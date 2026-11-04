450 Urban, una monocilindrica da 47 CV pensata per i possessori di patente A2. Dopo le Manx e le Atlas, Norton gioca a EICMA 2026 la carta più delicata: la, una monocilindrica da 47 CV pensata per i possessori di patente A2.

È la moto chiamata a fare volume, perché l'obiettivo dichiarato della Casa di Solihull resta di circa 20.000 unità l'anno nel mondo, e non saranno certo le sportive di alta gamma a garantirle.

Norton però rifiuta l'etichetta di modello economico. Nella presentazione milanese il messaggio è chiaro: la 450 Urban "non è una moto entry-level, ma una porta d'accesso al mondo Norton". Un posizionamento che la mette in concorrenza con Triumph Speed 400, Royal Enfield Guerrilla 450 e KTM 390 Duke, mentre in casa il tetto è rappresentato dall'Atlas, che a listino parte da 9.250 euro. Il prezzo della nuova arrivata, per ora, non è stato comunicato.

Motore A2 e ciclistica da categoria superiore

Il cuore è un monocilindrico di 454 cm³ raffreddato a liquido, con 47 CV a 8.000 giri e 45 Nm a 6.000 giri, abbinato a un cambio a sei marce. Il serbatoio contiene 12 litri e il peso in ordine di marcia è indicato sotto i 180 kg, un valore che Norton presenta ancora come obiettivo e non come dato definitivo.

Dove la 450 Urban prova a distinguersi è la parte ciclistica: telaio in alluminio, che la Casa definisce unico nel segmento, forcella rovesciata KYB da 43 mm completamente regolabile, monoammortizzatore KYB regolabile in precarico ed estensione e impianto frenante ByBre, marchio del gruppo Brembo, con disco anteriore da 320 mm e posteriore da 240 mm. L'ABS è di tipo cornering.

Ricca anche la dotazione elettronica: controllo di trazione, cruise control, fari full LED, accensione keyless, manopole riscaldabili, presa USB-C, sensori di pressione degli pneumatici e un display TFT touchscreen da 8 pollici. Non mancano la gestione motore con più matte disponibili, la piattaforma inerziale Bosch a sei assi e un quickshifter bidirezionale.

Due versioni e un omaggio alla CS1 del 1927

Il design, curato dal team di Simon Skinner, si ispira alla Norton CS1 del 1927, da cui riprende la linea continua che sale dalla ruota posteriore fino al serbatoio ribassato. Le sovrastrutture nascondono il motore ma lasciano in vista telaio e forcellone, con sella bassa e stretta e pochissimi fissaggi a vista. La versione stradale monta cerchi in lega argento da 17 pollici, telaio argento e gomme da asfalto. La seconda variante, ancora senza nome, ha la stessa ciclistica ma un look da scrambler: cerchi neri, telaio e forcellone grigi, parafanghi maggiorati, paramani, protezioni per la forcella, cupolino e sella con rivestimento dedicato.

Resurgence, un anno dopo