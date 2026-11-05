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KTM 450 RC, sorpresa a EICMA 2026: la sportiva A2 arriva in Europa, ma solo nel 2028

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: KTM 450 RC
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KTM ha tenuto la carta nascosta fino all'ultimo. Senza nemmeno una citazione durante la cerimonia di apertura, la casa di Mattighofen ha portato all'EICMA 2026 la nuova 450 RC, annunciandone l'arrivo sul mercato europeo.
È la sorella minore della 990 RC R, pensata per la categoria A2, ma per vederla in concessionaria bisognerà pazientare: in fiera la moto è già catalogata come modello 2028.
La stessa KTM ha parlato di una "apparizione inaspettata". E i numeri del motore, per ora, restano un mistero: gli austriaci non hanno diffuso dati sulle prestazioni per l'Europa, perché l'omologazione per i mercati del Vecchio Continente non è ancora conclusa.

Dalla Cina all'Europa, con base CFMoto

Il debutto milanese non è una prima assoluta. La 450 RC era già stata presentata ad aprile 2026 per il mercato cinese, e non per caso: telaio, motore e forcellone monobraccio coincidono con quelli della CFMoto 450SR-S, modello del partner produttivo cinese di KTM. Nell'estate 2026 il CEO Gottfried Neumeister aveva inoltre anticipato, sui canali ufficiali del marchio, una versione RC della futura famiglia 490.
KTM, dal canto suo, rivendica il progetto come proprio e promette prestazioni al vertice della categoria. Il segmento delle sportive bicilindriche di media cilindrata è in crescita e la casa austriaca punta a diventarne il riferimento, sfidando una concorrenza sempre più affollata.
KTM 450 RC

Ciclistica WP APEX ed elettronica da segmento superiore

Sul fronte della ciclistica la 450 RC non lesina. Davanti lavora una forcella rovesciata WP APEX da 43 mm, regolabile in compressione ed estensione; dietro l'ammortizzatore WP APEX, regolabile nel precarico e nell'estensione, è abbinato al forcellone monobraccio che lascia a vista il cerchio. La frenata è affidata a un disco anteriore singolo da 320 mm con pinza radiale WP a quattro pistoncini, scelta che riduce le masse non sospese. Di serie i Pirelli Diablo Rosso 4.
Ricco il pacchetto elettronico: ABS cornering, MTC a doppio canale, modalità Road e Supermoto per la frenata e diverse mappe motore. Tutto si gestisce dal display TFT a colori da 5 pollici, mentre le prese USB-A e USB-C completano la dotazione. Il design porta la firma di Kiska e trasferisce nella cilindrata minore le linee affilate della 990 RC R, in arancio e nero con piccole appendici aerodinamiche frontali.

Quando arriva

Sulla tempistica le indicazioni non sono ancora definitive. Sui social KTM parla di un lancio a fine 2027, momento in cui dovrebbero essere svelate anche la scheda tecnica completa e gli altri dettagli. L'arrivo nella gamma è però indicato per il 2028: fino ad allora, potenza e prezzo restano le grandi incognite.

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