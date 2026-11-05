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Morbidelli, ultima stagione MotoGP: "Sto attraversando un momento difficile"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Franco Morbidelli
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Franco Morbidelli sta per chiudere la sua avventura in MotoGP prima di passare al WorldSBK. Questa è la nona stagione in carriera nella massima serie del Motomondiale, con un ottavo posto come miglior risultato, ottenuto nella gara d'apertura in Thailandia. Domenica scorsa a Sepang è riuscito a centrare la top-10: un piccolo grande traguardo per il pilota italo-brasiliano e il team VR46.

Terza top-10 stagionale

Essere tra i primi dieci è un obiettivo ambizioso per l'allievo della VR46 Academy, alle prese con un momento difficile dal punto di vista sportivo. In Malesia è scattato dalla nona posizione in griglia, poi una caduta nel warm-up ha fatto presagire il peggio. Fortunatamente nulla di grave per Morbidelli che, per la terza volta in questa stagione MotoGP, ha raggiunto la top-10 in una gara lunga. "E' il mio obiettivo più ambizioso e il team ha lavorato per aiutarmi a raggiungere questo risultato".
Gran parte del merito di questo risultato, a detta di Franky, va al suo staff tecnico. "Molte cose sono entrate in gioco nella messa a punto e, come ho detto, ho passato molto tempo in ufficio invece che ai box questo fine settimana perché faceva troppo caldo - ha raccontato il pilota numero 21 -. Ma ogni volta che entravo... Matteo (Flamigni) e Daniel (Borroni, ingegnere elettronico) lavoravano senza sosta nella mia area".
Franco Morbidelli

Ultima stagione in MotoGP

Per ora un decimo posto è un grande risultato per Franco Morbidelli, ben lontano dal secondo posto finale conquistato nel 2020. Ma anche dai risultati dell'anno scorso, quando ha chiuso il campionato MotoGP in settima posizione, con due podi in gara e due nelle Sprint. "Questo è il mio limite al momento. Beh, il mio obiettivo è superare me stesso. L'ho appena raggiunto... come ho detto, tre volte quest'anno. Sappiamo tutti che sto attraversando un anno difficile, ma non posso indicare una sola causa".

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Franco Morbidelli

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