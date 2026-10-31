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Qualifiche MotoGP Malesia: Alex Marquez sorprende Marc in pole, forfait Martin

MotoGP
di Diana Tamantini
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C'è un Marquez in pole position in Malesia, ma è Alex. Jorge Martin invece ha concluso il weekend... Cronaca e classifiche delle qualifiche MotoGP del GP Sepang.
Da una parte, Alex Marquez che argina il fratello e leader iridato Marc, assicurandosi la prima pole position dal GP Catalunya 2025. Un lungo digiuno... Dall'altra, il box vuoto: Jorge Martin s'è fermato, testa al recupero e dita incrociate in Aprilia per il GP della prossima settimana. Qualifiche MotoGP a Sepang piuttosto intense e decise proprio negli ultimi secondi, con il pilota Gresini Ducati che riesce a piazzare il ruggito quasi alla fine di una stagione travagliata. Ora occhio alla Sprint alle 8:00 ora italiana, intanto ecco com'è andata.
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GP Sepang, Jorge Martin si ferma 

Niente da fare per il pilota Aprilia, secondo nella classifica MotoGP, che ha tentato uno sforzo eroico. Ci ha provato di nuovo nelle Prove Libere 2, ieri ha corso anche meno del previsto per conservare le forze, ma alla fine la lesione al polso di una settimana fa ha costretto Jorge Martin al forfait. Ora il Mondiale prende davvero una direzione ancora più precisa e non è quella di Noale. "I dottori gli hanno detto di non continuare" ha dichiarato Paolo Bonora a motogp.com. "Il suo feeling era migliore rispetto a ieri, ma non aveva forza in frenata e abbiamo deciso insieme di non continuare. Il programma è tornare immediatamente in Spagna per il recupero, controlleremo la situazione ogni giorno e speriamo di riaverlo in Qatar".

Qualifiche MotoGP, Q1 

Il numero #89 di Aprilia avrebbe dovuto esserci in questa sessione, ma appunto... Il GP malese continua senza di lui, con Johann Zarco e Pecco Bagnaia su tutti che mirano a prendersi le posizioni di testa per assicurarsi l'accesso al turno successivo. Ce la fanno, sono loro i due che avanzano, mentre stavolta tutte le Yamaha rimangono fuori dalla top 12.

Q2, sorpresa in pole in Malesia 

Scatta la lotta per la prima casella in griglia di questo appuntamento a Sepang. Alex Marquez piazza la prima zampata proprio davanti al fratello, duello tutto in famiglia nelle battute iniziali del turno, con le KTM di Acosta e Bastianini (il migliore delle FP2) a seguire. Moto di frustrazione per Bagnaia, si fanno vedere invece Bezzecchi ed anche Ogura, uniche Aprilia superstiti in questo GP. A turno si portano in vetta, ma c'è Marc Marquez... Invece no: ruggito finale di Alex Marquez ed è pole per l'alfiere Gresini! Beffato il fratello per 70 millesimi, terza casella infine per Pedro Acosta, che scalza le Aprilia dalla prima fila.

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Alex Marquez

diDiana Tamantini

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