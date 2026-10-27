Quando seguire la MotoGP a Sepang: guida completa e orari del GP Malesia

Dopo Phillip Island, tocca all'ultimo GP notturno della stagione 2026. Tutti gli orari TV e streaming dell'appuntamento MotoGP a Sepang, in Malesia.
Archiviato quanto accaduto a Phillip Island, che ha salutato il Motomondiale senza gare per maltempo
, si va a Sepang, in Malesia, per l'ultima alzataccia, guardando ai tifosi europei. Con Marc Marquez di nuovo capoclassifica MotoGP dopo la Sprint (unica gara disputata sul tracciato australiano) e timori in casa Aprilia per i guai fisici dei suoi piloti, nello specifico Jorge Martin (concorrente diretto del #93 e in fortissimo dubbio) e Raul Fernandez. Gli assenti purtroppo non sono mai mancati in questa stagione davvero complicata a livello di infortuni: Toprak Razgatlioglu appena operato
non rientrerà più e vedremo il tester/sostituto Augusto Fernandez, Fermin Aldeguer verrà ancora sostituito da Iker Lecuona.
Se non altro Joan Mir è prossimo al ritorno
, un sollievo per Honda anche se a metà, visto che deve valutare la situazione di Luca Marini, alle prese con un brutto virus. In Moto3, tutto fermo al GP precedente visto che la gara è saltata. Maximo Quiles già campione non ha più conti da fare, chi è dietro di lui invece sì, visto che svariati piloti (tutti spagnoli) si stanno giocando il podio iridato. In Moto2 situazione invariata dal GP Indonesia, non essendoci stata nessuna gara in Australia: il leader Manuel Gonzalez ed il diretto inseguitore Izan Guevara sono sempre separati da 5,5 punti, vedremo se ci saranno colpi di scena a Sepang.
Di seguito tutti gli orari del Gran Premio della Malesia.
Diretta TV e streaming (in abbonamento)
Venerdì 30 ottobre
02:00-02:35 Moto3 Prove Libere 1
02:50-03:30 Moto2 Prove Libere 1
03:45-04:30 MotoGP Prove Libere 1
06:15-06:50 Moto3 Prove
07:05-07:45 Moto2 Prove
08:00-9:00 MotoGP Prove
Sabato 31 ottobre
01:40-02:10 Moto3 Prove Libere 2
02:25-02:55 Moto2 Prove Libere 2
03:10-03:40 MotoGP Prove Libere 2
03:50-04:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
05:45-06:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
06:40-07:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
08:00 MotoGP Sprint – 10 giri
Domenica 1 novembre
03:40-03:50 MotoGP Warm Up
05:00 Moto3 Gara – 15 giri
06:15 Moto2 Gara – 17 giri
08:00 MotoGP Gara – 20 giri
La "semidifferita" TV
Sabato 31 novembre (diretta)
03:50-04:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
05:45-06:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
06:40-07:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
08:00 MotoGP Sprint – 10 giri
Domenica 1 novembre (differita)
11:00 Moto3 Gara – 15 giri
12:15 Moto2 Gara – 17 giri
14:00 MotoGP Gara – 20 giri
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto